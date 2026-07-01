Помогли пронести телефон на ЕГЭ: директора и завуча из КЧР обвиняют во взятках

Согласно материалам дела, женщины брали взятки за попустительство при проведении экзамена. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии директора школы и завуча обвиняют в «помощи» школьникам на ЕГЭ. Согласно материалам дела, женщины брали взятки за игнорирование правил проведения экзамена для отдельных учеников.

Как сообщили в пресс-службе судов Карачаево-Черкесии, обвиняемые – директор одной из сельских школ и завуч по учебно-воспитательной работе одной из городских школ – были руководителями пунктов проведения экзаменов. В мае-июне они сговорились провернуть схему по незаконному обогащению.

Сообщается, что для этого они пообещали некоторым обеспокоенным родителям, что для их детей строгие правила прохода на ППЭ будут облегчены. За определенную плату выпускники могли пройти в аудиторию с техническими средствами, а позже – спокойно из нее выйти. Школьники протащили наушники, радиостанцию и мобильный телефон.

Всего в материалах дела говорится о четырех эпизодах взятки:

«Они обвиняются в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — “получение взятки должностным лицом”», – говорится в сообщении судов КЧР.

Подсудимые находятся под подпиской о невыезде. Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее за взятки осудили заведующего отделением техникума со Ставрополья. По данным прокуратуры края, он взял 94 тысячи рублей с трех студентов за то, чтобы они успешно сдали промежуточную аттестацию.

Заведующий отделением брал деньги и указывал преподавателям, каким обучающимся нужно «нарисовать» хорошие оценки. Его осудили на пять лет колонии общего режима.

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