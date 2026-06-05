Пять лет колонии получил преподаватель техникума на Ставрополье за взятки

Он получил от трех обучающихся 94 000 рублей за прохождение промежуточных аттестаций без фактического контроля знаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалександровске вынесен приговор заведующему отделением техникума. Он был признан виновным в получении взятки. По данным прокуратуры Ставропольского края, преподаватель взял 94 тысячи рублей с трёх студентов за то, чтобы они успешно прошли промежуточную аттестацию.

Схема была следующей: заведующий отделением принимал деньги, после чего давал указания своим коллегам выставить этим учащимся положительные оценки на экзаменах и зачётах, не проводя при этом реальной проверки их знаний.

В качестве наказания суд назначил осужденному пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься преподавательской деятельностью на протяжении пяти лет.

Напомним, ранее педагог с 40-летним стажем со Ставрополья рассказала, как легко выучить русский язык в игровой форме и какие умозаключения учеников она никогда не забудет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru