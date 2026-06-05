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НовостиПроисшествия5 июня 2026 13:50

Пять лет колонии получил преподаватель техникума на Ставрополье за взятки

Он получил от студентов 94 тысячи рублей
Татьяна ГУЩИНА
Он получил от трех обучающихся 94 000 рублей за прохождение промежуточных аттестаций без фактического контроля знаний.

Он получил от трех обучающихся 94 000 рублей за прохождение промежуточных аттестаций без фактического контроля знаний.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалександровске вынесен приговор заведующему отделением техникума. Он был признан виновным в получении взятки. По данным прокуратуры Ставропольского края, преподаватель взял 94 тысячи рублей с трёх студентов за то, чтобы они успешно прошли промежуточную аттестацию.

Схема была следующей: заведующий отделением принимал деньги, после чего давал указания своим коллегам выставить этим учащимся положительные оценки на экзаменах и зачётах, не проводя при этом реальной проверки их знаний.

В качестве наказания суд назначил осужденному пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься преподавательской деятельностью на протяжении пяти лет.

Напомним, ранее педагог с 40-летним стажем со Ставрополья рассказала, как легко выучить русский язык в игровой форме и какие умозаключения учеников она никогда не забудет.

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