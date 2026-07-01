«Самый молодой отпечаток нептичьих рептилий»: в Кисловодске обнаружили следы динозавра возрастом 120 млн лет

В Кисловодском национальном парке палеонтологи обнаружили уникальную находку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодском национальном парке палеонтологи обнаружили уникальную находку – следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода возрастом около 120 млн лет. Этот артефакт – самый молодой отпечаток нептичьих древних рептилий на территории России.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь издательства «Наука» Лейла Джумалиева, находку обнаружили несколько лет назад, а подробно изучили только сейчас – в 2026 году. Особое значение открытия связано с тем, что оно расширит представление о древних экосистемах европейской части современной России .

До сих пор в нашей стране палеонтологи находили лишь более древние отпечатки динозавров.

По словам исследователя Максима Афонькина, обнаруженные следы оставил травоядный ящер из группы орнитоподов. Раньше в России находили только отпечатки его задних лап – значит, он передвигался на двух ногах. А здесь, в Кисловодске, сохранились и задние, и передние конечности. Так что это первое в нашей стране доказательство того, что орнитопод мог ходить на четырех ногах.

«В меловом периоде большая часть европейской территории России была покрыта мелководным Русским морем, над поверхностью которого возвышались лишь отдельные острова. Одним из таких архипелагов был Кавказ. Поэтому любые находки наземных позвоночных этого времени имеют особую научную ценность», – объясняет Максим Афонькин в своей работе, посвященной этой теме.

Примечательно, что палеонтологическое открытие 2026 года уходит корнями в 1988 год. Тогда сотрудники краевого водоканала во время уборки на территории режимного предприятия случайно обнаружили на обломке скалы отпечатки древних рептилий. Обломок скалы находился в санитарно-защитной зоне Лермонтовского водопровода.

Палеонтологическое открытие 2026 года уходит корнями в 1988 год. Фото: пресс-служба СКФУ

Всего на плите было обнаружено три следа. Длина каждого отпечатка составляет около 40 сантиметров, а глубина – около шести сантиметров. Работники водоканала восстановили Лермонтовский источник и взяли шефство над находкой, соорудив над ней специальный навес. Но доступ туристов к уникальному артефакту был закрыт – он находился на территории режимного объекта.

Несмотря на это, ученые не оставляли попыток изучить местность. Как рассказывал «КП-Северный Кавказ», ученый Валерий Якушев, исследователи доказали, что объект нетранспортабельный, и пошли дальше:

«Мы начали прослеживать следоносный слой и буквально через 350 метров вышли на это же плато и там нашли еще следы динозавров. Это где-то на уровне сенсации. Доказано, что в Кисловодске были условия для обитания динозавров».

Эти же слова подтвердил и вышеупомянутый Максим Афонькин. Он тоже считает, что Кисловодск и его окрестности могут быть богаты местонахождениями мезозойских следов позвоночных. Эти находки, кстати, открывают новые возможности для палеотуризма на территории Северного Кавказа.

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