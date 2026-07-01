«Будто всю жизнь читали хип-хоп в Бруклине»: лошади из КЧР «станцевали» под музыку и стали звездами соцсетей

Похоже, четвероногим зрителям композиция пришлась по душе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Карачаево-Черкесии мужчина во время поездки по горной дороге включил в машине рэп, и лошади на пастбище неожиданно начали двигаться в такт музыке. Животные «танцевали» под ритмичный бит, а видео с этим забавным моментом разлетелось по соцсетям. Похоже, четвероногим зрителям композиция пришлась по душе.

Автором ролика оказался путешественник Григорий Балаян. Он рассказал, что все произошло совершенно случайно во время поездки к урочищу Джилы-Су. Это популярная горная местность на северном склоне Эльбруса, известная своими водопадами, термальными источниками и свободно пасущимися лошадьми.

Блогер проезжал мимо животных, когда из машины играла музыка.

«Я просто включил музыку, и наши легендарные карачаевские лошадки неожиданно начали качать головами точно в такт рэп-бита. Они выглядели так, будто всю жизнь читали хип-хоп где-то в Бруклине, а не паслись на кавказских лугах», – рассказал Григорий Балаян.

В КЧР лошади станцевали под хип-хоп и стали звездами соцсетей Видео: @mufasatour

На кадрах видно бескрайние зеленые поля, яркое летнее солнце и спокойно пасущихся лошадей. Через несколько секунд животные начали синхронно двигать головами, из-за чего создалось впечатление, будто они действительно «ловят» ритм музыки.

Видео быстро набрало сотни тысяч просмотров, а пользователи оставили десятки шутливых комментариев:

«Под эту музыку и карачаевские коровы лучше доятся»

«Всегда любила лошадок, оказывается, у них еще и музыкальный вкус хороший».

Летом в горах животных постоянно атакуют мухи и другие насекомые. Фото: @mufasatour

Сам автор позже объяснил, что никакой мистики в происходящем нет. Летом в горах животных постоянно атакуют мухи и другие насекомые, поэтому они часто качают головой, чтобы их отгонять. Просто в этот раз движения удивительным образом совпали с ритмом композиции, из-за чего и возник эффект «танца».

Истории с животными на Кавказе уже не раз становились вирусными. Совсем недавно пользователи обсуждали ролик из Дагестана, где барберы ради шутки устроили стрижку барану, посадив его в кресло и накинув парикмахерский пеньюар.

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