В Дагестане два бурых медведя, Миша и Гриша, оказались брошены в запертой клетке. Фото: соцсети Солмаз Беговой

В Дагестане два бурых медведя, Миша и Гриша, оказались брошены в запертой клетке. У хозяина их должны были конфисковать еще в 2023 году, но судебные приставы до сих пор не исполнили решение суда. Волонтеры утверждают: состояние хищников критическое – им необходима помощь. Общественники компетентные органы разобраться в ситуации.

Историей Миши и Гриши поделилась общественный зооинспектор Солмаз Бегова. В своих социальных сетях она рассказала, что хищники обитают в селе Зурилаудимахи Левашинского района. Клетки, куда их поместили, грязные, тесные. За состоянием и питанием животных никто не следит. Изредка им перепадают угощения от туристов-зевак: люди подкармливают косолапых хлебом, печеньем, сладостями, но этого недостаточно. Рацион медведей должен состоять из рыбы, мяса, фруктов и ягод.

Жители Дагестана призвали проверить условия содержания медведей в Зурилаудимахи Видео: соцсети

«Сюда еще и туристов возят. Люди либо отходят покурить, либо молча стоят в ужасе от зрелища. Клетка нагревается до 80 градусов – это неподходящие условия. В такую жару у медведей должен быть закрытый домик, где можно укрыться», – делится Солмаз.

Рацион медведей должен состоять из рыбы, мяса, фруктов и ягод. Фото: соцсети Солмаз Беговой

При этом бывший хозяин медведей в интервью «Известиям» рассказал, что хищников он забрал из ресторана в Дербенте в 2019 году. Там жизни медвежат угрожали родители – в сезон размножения отец мог убить беззащитных детенышей.

Поместить Мишу и Гришу решил прямо на своем земельном участке. Там он построил специальную клетку из железных прутьев и пускал туристов поглазеть на зверей.

Жестокий бизнес прикрыли в 2023 году. Суд постановил конфисковать медведей, но приставы до сих пор не исполнили решение. Как говорит хозяин зверей, их некуда поселить, поэтому они и живут на участке столько времени – фактически незаконно.

Волонтеры бьют тревогу. Если не помочь медведям в ближайшее время, они могут попросту не пережить такую жару, полную антисанитарию и отсутсвие нормального питания:

«Они сидят в собственных фекалиях. Мы дали им воды – до этого они часами парились в жаре без питья. Условия чудовищные. Присматривать за ними некому: надежда только на случайных туристов – кто приедет, тот и покормит», – делится волонтер Нармина Курбаева.

Общественники организовали сборы для помощи медведям и обратились в Следком. По словам Солмаз Беговой, сейчас дело наконец сдвинулось с мертвой точки:

Общественники организовали сборы для помощи медведям и обратились в Следком. Фото: соцсети Солмаз Беговой

«По моему обращению в Следственный комитет России пришел ответ, что доводы приняты к сведению. На этой неделе Росприроднадзор Дагестана организует выездную комиссию в Левашинский района, к медведям, чтобы осмотреть и дать оценку их содержания».

Эту информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказского регионального управления Росприроднадзора. Ведомство контролирует ситуацию.

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