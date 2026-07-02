Иван показал Ирак изнутри. Фото: стоп-кадр видео блога Ивана

Иван – обычный парень из Ставрополя, который однажды решил, что хватит откладывать мечты. Он купил старый ВАЗ-2107 2005 года выпуска за 57 тысяч рублей и отправился в путь из России в Дубай. Самой страшной точкой на карте казался Ирак – страна, которую в новостях многие видели только через разрушенные здания и сводки боев. Но на месте оказалось иначе.

На границе страны путешественника «выцепил» из потока автомобилей местный житель. Он предложил помощь, но ставропольцу нужно было согласиться на авантюру: доверить местному свой автомобиль и сесть к незнакомцу в автомобиль. И не ошибся.

Новый знакомый привез его в Мосул – второй по величине город Ирака. Один из древнейших городов мира на берегу реки Тигр сильно пострадал в результате боевых действий в 2014-2017 годах, не осталось ни одного неповрежденного здания.

Но Иван увидел в Мосуле не руины, а людей – с открытыми домами и распахнутыми душами. Новый товарищ положил его спать рядом со своим отцом и братом, а утром гостя накормили и пригласили играть с местной детворой:

Местные мальчишки приняли его в свою компанию. Фото: стоп-кадр видео блога Ивана

«Дети звали меня играть в футбол, хотя мы вообще не понимали друг друга ни на одном языке. И в этот момент я понял: я ехал в страну, которую боялся, но встретил людей, которые открыли для меня свои двери», – признался Иван.

В Багдаде он прошёл по улицам, увидел реку Тигр и старую мечеть. И понял: за громкими заголовками всегда стоят простые семьи с обычной жизнью.

«Мы прошли по улицам Мосула, увидели места, где недавно проходили боевые действия, старый город под защитой ЮНЕСКО, реку Тигр и мечеть Аль-Нури с её знаменитым минаретом».

Иван тоже не остался в долгу. В благодарность за искренность и знакомство с культурой Ирака, он приоткрыл для своего нового друга дверь в русскую культуру. И научил иракца петь о любви к России. На ломаном русском он исполнил отрывок песни «Матушка земля».

Ранее «КП» рассказывала, какой старая белая «семерка» со ставропольскими номерами в Дубае произвела эффект. К машине подходили, просили сфотографироваться и покататься. На капоте оставил автограф сам Стас Михайлов. А на мойке местный житель предложил обменять «Жигули» на новенький Nissan Patrol.

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