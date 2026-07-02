Вломились в квартиру, угрожали топором: ограбивших женщин налетчиков задержали в Черкесске

Злоумышленники угрожали женщинам топором. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Обычный вечер в Черкесске превратился в кошмар для двух женщин. В 22:20 в их квартиру на улице Фабричной вломились двое мужчин. Они разбили дверь и с топором в руках ворвались в дом.

Угрожая расправой, налетчики потребовали у одной из женщин отдать мобильник, зашли в приложение банка и перевели себе 57 тысяч рублей. После чего злоумышленники скрылись, а перепуганные женщины обратились в полицию. Правоохранители быстро вышли на след.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД совместно с оперативниками МВД по КЧР установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 39-летний житель Черкесска и 28-летний житель микрорайона Московский. Злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания», - рассказали в республиканском МВД.

Мужчин вскоре задержали, они признались в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь им грозит срок по статье УК РФ «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Дальнейшую судьбу задержанных определит суд, им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф миллион рублей.

К сожалению, не все истории заканчиваются благополучно. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о леденящем кровь случае, который произошел в селе Красногвардейское Ставропольского края. По версии следствия, местный предприниматель жестоко расправился с женой и детьми. Глава семейства нанес женщине девять ножевых ранений, а своей девятилетней дочери - 15. Младшая дочка выжила чудом - четырехлетняя девочка потеряла сознание и мужчина посчитал ее мертвой.

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