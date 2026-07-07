Тело спустили с высоты 5500 метров: погибшего альпиниста эвакуировали с Эльбруса спустя несколько часов спасательной операции

О трагедии стало известно днем 6 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели МЧС завершили эвакуацию тела 35-летнего альпиниста из Санкт-Петербурга, погибшего при восхождении на Эльбрус. Операция продолжалась несколько часов и закончилась ночью 7 июля. Погибшего доставили с высоты около 5500 метров на поляну Азау и передали правоохранительным органам.

О трагедии стало известно днем 6 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, около 13:10 в экстренные службы поступила информация от очевидцев о гибели альпиниста на Эльбрусе. На тот момент личность мужчины и сведения о регистрации маршрута отсутствовали.

Сразу отправить спасателей к месту происшествия не удалось. В этот день на курорте проводились профилактические работы, из-за чего канатные дороги были временно отключены. Выезд пришлось перенести на вечернее время.

Лишь около 18 часов стало известно, что к месту происшествия выдвинулась группа из 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасателей центра «Лидер». Им предстояло подняться на высоту около 5500 метров, где находилось тело погибшего.

Поисково-спасательная операция продолжалась и ночью – завершить работы удалось в 01:50 7 июля.

«Спасатели МЧС России эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга с высоты 5500 метров на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Стало известно, что погибший находился в составе группы, но их туристический маршрут не был зарегистрирован в МЧС России. Остальные обстоятельства происшествия, а также данные участников восхождения сейчас устанавливаются.

После завершения операции в ведомстве напомнили туристам о необходимости заранее регистрировать свои маршруты перед выходом в горы. Это позволяет спасателям быстрее организовать помощь в случае чрезвычайной ситуации и значительно сокращает время реагирования.

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