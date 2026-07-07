Котенок провалился в вентиляционную трубу многоэтажки в поселке Шамилькала. Фото: МЧС Дагестана

Котенок провалился в вентиляционную трубу многоэтажки в поселке Шамилькала Республики Дагестан. Совсем крошечное животное просидело в заточении больше суток. Его жалобное мяуканье слышал, кажется, весь дом. Спасли котенка сотрудники МЧС, которым сообщили о происшествии неравнодушные местные жители.

Люди, обнаружившие котика, сначала пытались помочь ему самостоятельно. Использовали все подручные средства. Но все было безуспешно. Животное залезло вглубь трубы – и без специальной аппаратуры вызволить пленника не получалось.

В Дагестане спасатели вызволили котенка из вентиляционной трубы Видео: МЧС Дагестана

Жильцы обратились за помощью в ЕДДС. На место выехали двое спасателей и одна единица техники:

«Прибыв к месту происшествия и оценив ситуацию, спасатели пытались подобраться к котенку с крыши, но затем было принято решение вызволить животное другим путем», – сообщили в МЧС России по Республике Дагестан.

Спасатели спустились в подвал и специальным инструментом сделали лаз в трубе. Далее с помощью подручных средств им наконец удалось достать котенка из заточения.

К счастью, никаких травм котенок не получил. Сейчас с ним все хорошо, а жильцы многоэтажки уже подыскивают ему новых хозяев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что губернатор Ставрополья спас пса, попавшего в ДТП на дороге. Животное сбили и оставили умирать на обочине. Владимир Владимиров поделился этой историей в своих социальных сетях:

«На днях, когда возвращался из рабочей поездки, увидел на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе вот эту барбосину. Людей рядом не было, ее явно сбили. Пройти мимо не смог. Собаку отвез в ветклинику, ей там предстоит провести еще некоторое время, прежде чем восстановиться после травм».

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