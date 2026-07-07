Подросток пропала 24 июня 2026 года. Фото: МЧС Ставрополья

Вторую неделю в Ставропольском крае продолжаются поиски пропавшей в реке Подкумок 17-летней девушки. Подросток исчезла 24 июня 2026 года. Вместе с друзьями она пришла отдохнуть на берег. Во время купания сильное течение унесло ее под воду. С того момента о местонахождении девушки ничего неизвестно.

Ее знакомые сразу сообщили о случившемся спасателям. Чрезвычайные службы развернули масштабные поиски, которые длятся до сих пор. К ним присоединились десятки спасателей, волонтеров и просто неравнодушных местных жителей.

В Ессентуках вторую неделю ищут утонувшую в реке Подкумок 17-летнюю девушку Видео: МЧС Ставрополья

Сейчас сотрудники МЧС по Ставропольскому краю обследуют береговую линию реки Кумы и Отказненского водохранилища.

Сообщается, что работать здесь непросто. В этом районе бурное течение, уровень воды сильно поднялся, а в русле реки часто встречаются заторы. Последнее ограничивает использование плавательных средств и мешает работе водолазов.

На фоне этого в соцсетях периодически всплывают слухи, что поиски девушки якобы приостановлены или даже завершены. Но в официальных ведомствах предупреждают: это не так. Кто-то намеренно распространяет фейки. Работы не прекращаются – подростка продолжают искать сотни людей. До сих пор требуются добровольцы для прочесывания территории.

«Несмотря на сложившиеся условия, обследование территории продолжается. В поисковую группировку входят сотрудники МЧС Ставрополья, специалисты беспилотной авиации чрезвычайного ведомства, спасатели МЧС России и добровольцы РОССОЮЗСПАС».

Глава города Владимир Крутников последнюю неделю ситуацию с поисками не комментировал. Но 28 июня он напоминал местным жителям, что искать девушку самостоятельно неподготовленным людям опасно. Идти на неоправданный риск не стоит.

К делу подключились и в центральном аппарате Следкома Российской Федерации. На ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин – он поручил завести уголовное дело и держать расследование на контроле.

Соответствующее распоряжение направлено руководителю регионального следственного управления Андрею Перепелицыну. В ведомстве пояснили, что к такому решению привели жалобы от местных жителей, которые оставили в соцсетях в приемной Бастрыкина.

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