«В крае снизились остатки горючего на базах»: о ситуации с топливом рассказал губернатор Ставрополья

Жители края жалуются, что на пути к АЗС им приходится выстаивать многочасовые пробки. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на Ставрополье сейчас находится практически в режиме ручного управления властей как регионального, так и федерального уровней. Проблемы есть, их признают, с ними работают.

Так, сегодня днем губернатор Ставрополья обратил внимание главы ФАС России на бензин по 130 рублей за литр. Жители края жалуются еще и на то, что на пути к АЗС им приходится выстаивать многочасовые пробки. А там, мало того, что предлагают бензин по заоблачным ценам, так еще и не более 20 литров в один бак.

Руководитель федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский как раз и приехал на Ставрополье, чтобы проследить за борьбой с возможными картельными сговорами в регионе.

И это в те дни, когда на Ставрополье полным ходом разворачивается уборочная кампания, что значительно повышает градус проблем. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил ФАС держать на контроле ситуацию с ценами на топливо и в случае неоправданных ценовых скачков немедленно реагировать и направлять такую информацию в ФАС, минсельхоз и минэнерго.

Вечером того же дня Владимир Владимиров опубликовал новый пост в своих соцсетях, где снова вернулся к теме с топливом и рассказал жителям региона, что власти уже рассматривают решения, которые внедряются в других регионах для снижения остроты вопроса. При этом не стал скрывать, что ситуация еще не решена.

«К сожалению, сегодня впервые за последние шесть дней у нас в крае снизились остатки горючего на базах. Лично переговорил с руководителями наших нефтяных компаний, попросил ускорить динамику поступлений», – сообщил он.

Сейчас минпром края по его поручению прорабатывает меры по снижению нагрузки на заправки. Обо всех шагах, которые будут предприниматься, глава края пообещал сразу же сообщать и держать в курсе по всем изменениям.

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