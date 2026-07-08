Руководитель ФАС России прибыл на Ставрополье для контроля цен на топливо. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Ставрополья обратил внимание главы ФАС России на цены на бензин на Ставрополье. Жители края не перестают жаловаться на проблемы с топливом. По их словам, на пути к АЗС им приходится отстаивать многочасовые пробки. А тем, кому повезло добраться до заветной колонки, предлагают бензин по заоблачным ценам и не более 20 литров в одни руки.

Глава региона подтвердил это на совещании с Максимом Шаскольским. Руководитель федеральной антимонопольной службы России приехал на Ставрополье, чтобы проследить за борьбой с возможными картельными сговорами и необоснованными повышениями цен на топливо.

Что с ценами на бензин в Ставропольском крае

«Наше взаимодействие в части борьбы со спекулянтами в топливно-энергетическом комплексе сегодня – это большое дело. Не все чисты на руку. Инструменты ФАС нам позволяют очень быстро реагировать и немного людей в память приводить. Чтобы это не стоило хотя бы 130 рублей», – рассказал глава региона.

По словам руководителя ФАС, сейчас на повестке обсуждение ситуации по тарифам, топливу, госзаказу и картелям. При этом участвующие сотрудники ведомства и правительства будут стараться предупредить возможные напряжения и проблемные вопросы.

К заправкам выстраиваются многочасовые очереди. Фото: Алевтина КРАСНОБАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также губернатор Ставрополья отчитался о ситуации с топливом в аграрной сфере. Владимир Владимиров поучаствовал в совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Глава ведомства попросил максимальной вовлеченности руководителей субъектов в топливную повестку.

«На местах нужен постоянный диалог с людьми, вплоть до точечного урегулирования проблем с каждым сельхозтоваропроизводителем», – обратил внимание министр.

Реакция ФАС на ситуацию с бензином

Также Дмитрий Патрушев добавил, что поручил ФАС держать на контроле ситуацию с ценами на топливо – в том числе для стабильности работы аграрного сектора. Он потребовал не допускать спекуляций и в случае неоправданных ценовых скачков реагировать немедленно. Регионы должны незамедлительно направлять такую информацию в ФАС, минсельхоз и минэнерго.

Губернатор Ставрополья в свою очередь отчитался о начале уборочных работ и рассказал, как обстоят дела с топливом для агротехники:

«Что касается горюче-смазочных материалов, нам нужно порядка 60 000 тонн дизельного топлива и 5 000 автомобильного бензина. По состоянию на 29 июня эта потребность полностью удовлетворена. У нас сегодня запас порядка 59 300 тонн дизельного топлива, 5 000 тонн бензина. Дополнительно нам согласовали на июль 14 тысяч тонн дизельного топлива и порядка 2 тысяч тонн автомобильного бензина».

Кроме того, заявил Владимиров, крупные агрохолдинги и сельхозпроизводители напрямую связали с вертикально интегрированными нефтяными компаниями для подписания контрактов. В целом, считает глава региона, уборочная кампания обещает пройти без срывов и на таком же уровне, как и в прошлые годы.

Напомним, руководитель ФАС приехал на Ставрополье 7 июля, чтобы курировать борьбу со спекуляциями на топливном рынке. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии края и федеральной антимонопольной службы, чтобы предотвратить картельный сговор и необоснованное повышение цен на бензин.

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