Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2026 9:06

«Нужно людей в память приводить»: губернатор Ставрополья обратил внимание на бензин по 130 рублей за литрфото

Губернатор Ставрополья пообещал проконтролировать снижение цен на бензин
Вероника УШИНСКАЯ
Руководитель ФАС России прибыл на Ставрополье для контроля цен на топливо.

Руководитель ФАС России прибыл на Ставрополье для контроля цен на топливо.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Ставрополья обратил внимание главы ФАС России на цены на бензин на Ставрополье. Жители края не перестают жаловаться на проблемы с топливом. По их словам, на пути к АЗС им приходится отстаивать многочасовые пробки. А тем, кому повезло добраться до заветной колонки, предлагают бензин по заоблачным ценам и не более 20 литров в одни руки.

Глава региона подтвердил это на совещании с Максимом Шаскольским. Руководитель федеральной антимонопольной службы России приехал на Ставрополье, чтобы проследить за борьбой с возможными картельными сговорами и необоснованными повышениями цен на топливо.

Что с ценами на бензин в Ставропольском крае

«Наше взаимодействие в части борьбы со спекулянтами в топливно-энергетическом комплексе сегодня – это большое дело. Не все чисты на руку. Инструменты ФАС нам позволяют очень быстро реагировать и немного людей в память приводить. Чтобы это не стоило хотя бы 130 рублей», – рассказал глава региона.

По словам руководителя ФАС, сейчас на повестке обсуждение ситуации по тарифам, топливу, госзаказу и картелям. При этом участвующие сотрудники ведомства и правительства будут стараться предупредить возможные напряжения и проблемные вопросы.

К заправкам выстраиваются многочасовые очереди.

К заправкам выстраиваются многочасовые очереди.

Фото: Алевтина КРАСНОБАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также губернатор Ставрополья отчитался о ситуации с топливом в аграрной сфере. Владимир Владимиров поучаствовал в совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Глава ведомства попросил максимальной вовлеченности руководителей субъектов в топливную повестку.

«На местах нужен постоянный диалог с людьми, вплоть до точечного урегулирования проблем с каждым сельхозтоваропроизводителем», – обратил внимание министр.

Реакция ФАС на ситуацию с бензином

Также Дмитрий Патрушев добавил, что поручил ФАС держать на контроле ситуацию с ценами на топливо – в том числе для стабильности работы аграрного сектора. Он потребовал не допускать спекуляций и в случае неоправданных ценовых скачков реагировать немедленно. Регионы должны незамедлительно направлять такую информацию в ФАС, минсельхоз и минэнерго.

Губернатор Ставрополья в свою очередь отчитался о начале уборочных работ и рассказал, как обстоят дела с топливом для агротехники:

«Что касается горюче-смазочных материалов, нам нужно порядка 60 000 тонн дизельного топлива и 5 000 автомобильного бензина. По состоянию на 29 июня эта потребность полностью удовлетворена. У нас сегодня запас порядка 59 300 тонн дизельного топлива, 5 000 тонн бензина. Дополнительно нам согласовали на июль 14 тысяч тонн дизельного топлива и порядка 2 тысяч тонн автомобильного бензина».

Кроме того, заявил Владимиров, крупные агрохолдинги и сельхозпроизводители напрямую связали с вертикально интегрированными нефтяными компаниями для подписания контрактов. В целом, считает глава региона, уборочная кампания обещает пройти без срывов и на таком же уровне, как и в прошлые годы.

Напомним, руководитель ФАС приехал на Ставрополье 7 июля, чтобы курировать борьбу со спекуляциями на топливном рынке. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии края и федеральной антимонопольной службы, чтобы предотвратить картельный сговор и необоснованное повышение цен на бензин.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru