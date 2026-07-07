Цены на топливо поставят на контроль: на Ставрополье прибыл руководитель ФАС России

Владимир Владимиров и Максим Шаскольский подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Руководитель ФАС приехал на Ставрополье, чтобы курировать борьбу со спекуляциями на топливном рынке. Максим Шаскольский и глава региона Владимир Владимиров подписали соглашение о взаимодействии между краем и федеральной антимонопольной службой России.

Почему выросли цены на бензин в Ставропольском крае

Жители края давно жаловались на трудности с покупкой топлива. По их словам, на некоторых заправках купить бензин невозможно, а на тех, где он доступен – заправить можно не больше 20 литров в одни руки и по цене более 140 рублей за литр.

Власти Ставрополья под контролем ФАС будут оперативно реагировать на попытки операторов АЗС необоснованно завышать цены на топливо. Сообщается, что под защиту попадут как интересы жителей, так и добросовестного бизнеса.

«Уверен, соглашение поможет быстрее находить решения по самым важным для региона вопросам», – написал Владимир Владимиров.

Картельный сговор по бензину: реакция ФАС

Максим Шаскольский подписал соглашение о сотрудничестве с управлением Ставропольского края в вопросах защиты конкуренции, поддержки инвестиций, тарифной политики и реализации экономических проектов.

Проще говоря, будут следить за тем, чтобы услуги оставались доступными, бизнес мог работать в условиях честной конкуренции, а инвесторы интересовались краем как площадкой для реализации своих проектов.

Напомним, ФАС уже возбудила дела против ряда операторов АЗС за необоснованное завышение цен. Так, материалы составили в отношении шести участников рынка нефтепродуктов в Москве, одной сети заправок в Саратовской области и трех операторов АЗС в Оренбургской области. Некоторым из них уже выдали предписания.

Тем временем 7 июля на Ставрополье должно пройти первое заседание оперативного штаба по контролю ситуации на рынке нефтепродуктов. Министерство энергетики, промышленности и связи края пообещало обсудить вопросы стабилизации поставок бензина и дизеля, а также не допустить перебоев для потребителей.

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