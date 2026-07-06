Топливный штаб начнет работу на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье запускают топливный штаб, который займется ситуацией на рынке нефтепродуктов. Его первое заседание пройдет 7 июля в министерстве энергетики, промышленности и связи края. Основная задача – стабилизировать поставки бензина и дизеля и не допустить перебоев для потребителей.

Решение о создании штаба озвучили на заседании правительства региона. Новый формат работы позволит оперативно реагировать на изменения на топливном рынке и координировать действия поставщиков.

Похожие меры уже действуют в более чем 70 регионах страны, где вводятся лимиты на продажу топлива на один автомобиль. На Ставрополье также планируют обсудить возможные инструменты регулирования, чтобы обеспечить бесперебойные поставки бензина и ГСМ.

Отдельно на совещании обозначили приоритеты в снабжении. Губернатор Владимир Владимиров пояснил, что в первую очередь топливо должно поступать в экстренные службы, силовые структуры, МЧС и сельхозпроизводителям. Он добавил, что чрезмерные ограничения на отпуск топлива могут создать дополнительные сложности для жителей и привести к очередям на заправках.

Также глава региона поручил краевому минпрому наладить ежедневный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на изменения на рынке нефтепродуктов.

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