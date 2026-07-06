В регионе регулярно мониторят состояние на АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье прокомментировали ситуацию с бензином на заправках. Местные жители жалуются на пустые заправки и целые колонны на пути к тем, на которых топливо есть. Но, по словам ставропольцев, даже если выстоять очередь перед АЗС, 95-й отпускают с ограничениями на количество литров в одни руки. В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополья «КП-Северный Кавказ» рассказали о том, что происходит с топливом в крае.

Причина дефицита – ажиотаж

Как объяснили в пресс-службе ведомства, сотрудники не прекращают мониторинг ситуации на топливном рынке Ставрополья. Поставки в регион не прекращались, а нефтебазы трех крупных федеральных поставщиков сформировали запас на 3-5 суток.

«При этом в регионе фиксируются простои на АЗС, которые в первую очередь связаны с сохраняющимся повышенным ажиотажным спросом и увеличенной нагрузкой на логистические цепочки», – заявили в минпроме.

Эту информацию подтвердил и Губернатор Ставрополья. По его словам, обычное среднее суточное потребление в регионе держится в районе 2,2 тысячи тонн. Сейчас же оно может превышать 3 тысячи тонн в отдельные дни.

Дополнительные партии скоро прибудут

При этом, утверждают в региональном минпроме, дефицит топлива связан с тем, что операторы не поспевают за растущим спросом – топливо просто не успевают доставить.

«Для восполнения запасов в регион уже направлены дополнительные партии топлива: 5,2 тысячи тонн бензина АИ-92, 6,5 тысячи тонн АИ-95 и 6 тысяч тонн дизельного топлива. Это позволит стабилизировать ситуацию на автозаправочных станциях», – сообщил глава региона Владимиров.

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Минпром края также прокомментировало и ситуацию с ограниченной продажей. Жители Ставрополя жалуются, что даже на тех заправках, где удается найти топливо, вводят ограничения – не больше 20 литров в одни руки. В ведомстве объяснили: официальных запретов в регионе нет:

«Официальные ограничения по продаже бензина в одни руки в крае не вводились, но топливные компании могут принимать собственные решения и вводить вынужденные временные ограничения».

Антимонопольная служба следит за повышением цен на заправках. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не допустить массовых ограничений

Губернатор Ставрополья также выступил против массового ограничения на продажу. По его словам, это может привести к росту очередей. При этом он подтвердил: некоторые компании и так установили нормы отпуска бензина, если снизить объем еще сильнее, людям придется по нескольку раз стоять в очереди, чтобы только заправить полный бак:

«Не нужно создавать землякам лишние неудобства. При этом в приоритетном порядке топливо должны получать автомобили экстренных и специализированных служб, правоохранительных органов, МЧС и наши аграрии. Этот вопрос будем жестко контролировать», – пообещал Владимир Владимиров.

На каких заправках есть топливо в Ставрополе

По итогам совещания с руководителями краевых ведомств, губернатор поручил краевому минпрому ежедневно мониторить поставки топлива и оперативно реагировать на изменения на рынке. Минсельхоз обязали обеспечить горюче-смазочными материалами сельхозтехнику к началу уборочной компании и разработать механизм по обеспечению фермеров топливом.

Ранее Ставропольский УФАС заявлял, что антимонопольная служба мониторит рынок нефтепродуктов и анализирует информацию о поставках топлива в регион, а также об объемах продажи бензина и дизеля на АЗС. В случае нарушения антимонопольного законодательства нарушителям грозят штрафы и предписания.

Тем временем в Москве антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести операторов АЗС. По данным управления, шесть независимых участников топливного рынка, которые продавали бензин и дизель, уличили в одновременном повышении цен. Такие же нарушения антимонопольного законодательства засекли в Саратовской и Оренбургской областях. Министерство продолжает мониторинг нарушений.

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