Спаслись из горящего автобуса: пассажиры рейса Москва–Ставрополь успели выбраться из загоревшегося транспорта

Никто из пассажиров не пострадал, так как все заблаговременно покинули салон автобуса. Фото: АР УПЧС Аксайского района

Двухэтажный рейсовый автобус, следовавший маршрутом «Москва – Ставрополь», полностью выгорел сегодня на трассе вблизи Ростова. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области, ДТП произошло днем в районе «Сальской развязки» на 1085 километре федеральной автотрассы в Аксайском районе.

В салоне в момент возгорания находились 58 человек, в том числе трое детей. По словам очевидцев, огонь сначала охватил заднюю часть транспорта, а затем быстро распространился дальше. В итоге, когда пожарные прибыли на место, охваченный огнем автобус стоял у обочины. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Движение из-за случившегося не перекрывали.

«Никто из пассажиров не пострадал, так как все заблаговременно покинули салон автобуса», – сообщили спасатели.

Известно, что для продолжения пути пассажирам направили резервный транспорт.

В случившемся теперь разберутся следователи.

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