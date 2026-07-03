Люди годами обустраивали территорию, высаживали цветы и стелили асфальт. Фото: предоставлено собеседником редакции

Жители улицы Тельмана в Ставрополе могут выдохнуть. Их многолетние палисадники, виноградники и сортовые розы не тронут. После публикации «КП-Северный Кавказ» администрация города прислушалась к местным жителям и официально отказалась от строительства велодорожки на этом участке.

Конфликт разгорелся в конце мая 2026 года. Жители улицы Тельмана от рабочих узнали, что во время ремонта тротуара вдоль их домов проложат велосипедную дорожку. Людей возмутило, что без их предупреждения собирались уничтожить палисадники на придомовой территории, которые они годами выращивали.

Их беспокоило не только уничтожение зеленых насаждений, но и безопасность: в домах живут дети-инвалиды, пожилые люди, которым ежедневные поездки велосипедистов и самокатчиков по узкой дороге создали бы реальную угрозу.

«Все – виноградники, загородки, сортовые розы – все будет срезано в честь велосипедной дорожки», – переживали люди.

В администрации тогда ссылались на запросы велосообществ и горожан, а также обещали помочь пересадить растения. Но жителей это не устроило. Они написали коллективную жалобу в прокуратуру и обратились в «Комсомолку».

Спустя более месяца местная администрация прислала ответ и пообещала не трогать клумбы:

«Принято решение комплексный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Тельмана от улицы Партизанской до улицы Доваторцев выполнить без устройства велосипедной дорожки в связи с особенностями существующего рельефа местности, затрудняющего проведение данных работ».

Теперь вместо велодорожки под окнами на улице Тельмана отремонтируют тротуар, а клумбы, виноградники и спокойствие местных жителей будут сохранены.

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