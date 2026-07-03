Юный дзюдоист приехал в Дагестан на спортивные сборы вместе с командой. Фото: предоставлено «КП»

На побережье Каспийского моря в Дербенте 12-летний дзюдоист из Ставрополя Платон Шеин спас двух детей – девятилетнюю Амину* и десятилетнего Дамира*. Юный дзюдоист приехал в Дагестан на спортивные сборы вместе с командой и тренером Александром Кузнецовым. «КП-Северный Кавказ» связалась с героем и его наставником, чтобы узнать подробности того дня.

«Успокойтесь, не барахтайтесь»

В тот день у ребят был первый выходной, и они решили провести его на пляже. Неожиданно течение начало уносить двух детей, отдыхавших неподалеку с дедушкой и бабушкой, от берега. Платон, оказавшийся поблизости, вовремя заметил опасность и сразу бросился на помощь.

«Я плавал рядом в море и увидел, что тонут двое детей. Понял, что спасатели далеко и вряд ли успеют доплыть по такому сильному течению. Пришлось кинуться к ним, чтобы поддерживать на воде, пока не прибыли тренер и спасатели», – рассказал Платон в эфире Радио «Комсомольская правда».

Справиться с задачей было непросто. По словам Платона, с момента, когда он подплыл к утопающим, до момента прибытия спасателей прошло минуты две. Подросток всеми силами пытался успокоить испугавшихся детей. Общался с ними, подбадривал:

«Успокойтесь, не барахтайтесь, сейчас подойдут спасатели и заберут вас».

В тот день у ребят был первый выходной, и они решили провести его на пляже. Фото: предоставлено «КП»

Платон взял мальчика за руку, потом бросился к девочке и помогал им держаться на поверхности воды.

Занимался прыжками в воду, поэтому не растерялся

Платон занимается дзюдо уже семь лет. Раньше он также практиковал прыжки в воду и плавание, поэтому в воде чувствует себя уверенно. Юный спортсмен говорит, что в критической ситуации не испугаться и действовать последовательно ему помогли физическая подготовка, выносливость и сила характера.

Александр Кузнецов, тренер Платона, признается, что не ожидал от своего воспитанника такой самоотверженности:

«Платон – спокойный, скромный парень, обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Но в нужный момент проявил себя. Подобное в моей практике случилось впервые».

По словам Александра, поступить правильно в такой неординарной ситуации дзюдоисту в первую очередь помогли дисциплина и психологическая подготовка, которые воспитываются занятиями спортом.

«Молодец, Платошкин!»

Когда всё закончилось и дети оказались в безопасности, спортсмен испытал облегчение и немного гордости:

Когда всё закончилось и дети оказались в безопасности, спортсмен испытал облегчение. Фото: предоставлено «КП»

«Чуть-чуть гордости было, потому что я спас двух детей. Не каждый в моём возрасте это сможет сделать. Это мотивация для меня».

Поступок Платона не остался незамеченным. В Дагестане, где проходили сборы, министр спорта республики на глазах остальных спортсменов вручил юному герою памятное кимоно. Это стало примером для остальных детей – никогда не теряться в подобных ситуациях.

Дзюдоист говорит, что получил от награждения большую радость: оно было красивым, стильным и большим по размеру.

Когда все закончилось, родители спасенных Амины и Дамира* чуть ли не плакали от счастья. После случившегося они встретились с Платоном и поблагодарили за смелость:

«Храни тебя Бог, ты спас не просто наших детей, а целую нашу семью».

Друзья по команде тоже встретили его теплыми словами:

«Молодец, Платошкин! Так держать».

Первый опыт спасения людей

Платон признается, что раньше никогда не попадал в такие ситуации – это был его первый опыт спасения людей. Свой поступок он объяснил хорошим примером отца. Тот раньше работал спасателем в аквапарке.

«Папа работал спасателем в ставропольском аквапарке, это дало мне мотивацию, хотел пойти по стопам папы. В будущем я тоже хочу спасать людей. Но также развиваюсь в технологиях, в программировании. Пока мне только 12 лет, так что время определиться ещё есть».

*Имена изменены, – прим. ред.

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