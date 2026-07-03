Отец мечтает снова увидеть улыбку Анны. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Второй год по всему миру продолжаются поиски пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой. С рокового февраля 2024 года Диана и Николай потеряли покой в надежде найти хоть одну ниточку, ведущую к раскрытию тайны исчезновения своей старшей дочери.

Они пытаются найти зацепки на берегу Каспийского моря и в фотографиях девушек, похожих на их пропавшего ребенка. Иногда ответы приходят от официальных лиц, а иногда – от подсознания. Так, Николай Цомартов поделился удивительно ярким сном, связанным с Анной.

Он рассказал, что во сне он видел себя лежащим в зале на диване. Вдруг в комнату зашла Аня и прошла мимо, даже не обратив внимания на отца. А потом девушка повернулась и сказала: «Папа, на улице было много людей, я еле прошла, поэтому и опоздала».

«Я смотрю на неё и не могу ничего сказать, как будто онемел. А Аня посмотрела на меня и улыбнулась своей солнечной улыбкой. Где ты, мое солнышко?», – в отчаянии написал отец.

Некоторые люди не придают значения снам, другие считают, что это знак от высших сил. Третьи – что сны отражают состояние и заботы человека. «КП-Северный Кавказ» попыталась разобраться в произошедшем с помощью искусственного интеллекта.

Николай поделился трогательным сном о пропавшей дочери. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Версия 1. Сон как предзнаменование

ИИ определил этот сон, как знак грядущих перемен и скорых вестей. При этом родители могут узнать что-то через третьих лиц или через подтверждающие факты:

«Лежать на диване в зале означает затишье перед бурей: его жизненная энергия сейчас на паузе, но это не плохо – так набираются силы перед важным известием. Сама Аня, появившаяся живой и здоровой, сулит весть о ней, а то, что она сначала прошла мимо, а потом обернулась, говорит: ответ придет не напрямую, через посредника, но всё же появится».

Толпу на улице ИИ интерпретирует как бюрократические помехи, которые родители смогут преодолеть на пути к разгадке – к примеру, появлению новых свидетелей или доказательств.

«Его онемение во сне трактуется как необходимость хранить тайну, которую он скоро узнает: он внутренне уже приблизился к ответу, но пока не готов озвучить его, и в ближайшие дни ему откроется нечто важное, чем лучше не делиться сразу. А солнечная улыбка Анны – самый благоприятный знак: если пропавший человек улыбается, это к благополучному исходу, к тому, что с ней всё хорошо».

Версия 2. Психологическое значение

Но что, если быть более прагматичными и воспринимать сны не как символы, а как отражение психики человека? На это у искусственного интеллекта также нашелся ответ:

«Зал с диваном, где он лежит, – это его внутреннее убежище, превратившееся в ловушку: он не движется, а значит, уже два года находится в эмоциональном ступоре, переваривая произошедшее, но не в силах действовать, потому что ситуация ускользает от контроля».

Внешний мир неизменно ассоциируется с бюрократией и постоянными пересудами незнакомых людей:

«Улица за дверью, кишащая людьми, – это внешний мир с его бюрократией и чужими версиями, которые проходят сквозь его жизнь, не давая ответа, и именно этот шум, по его ощущению, мешает дочери добраться до него».

Отсутствующий взгляд Анны связан со страхом окончательно потерять ее образ, считает искусственный интеллект.

«Сама Аня предстаёт не просто дочерью, а источником жизни и тепла. Невидимая толпа символизирует препятствия, вставшие между ним и правдой, и его психика перекладывает загадку исчезновения на этот внешний хаос».

ИИ предупреждает, что такие сны могут быть травмирующими и приносить сильные контрастные эмоции. После них может быть сложно сохранять душевное спокойствие.

«После пробуждения его охватывает тоска, смешанная с теплом, и это опасно — сон дает ложную надежду; подавленное желание услышать её голос и получить улыбку сталкивается с невысказанным криком «Где ты, моё солнышко?!», за которым стоит не только надежда, но и глухая злость на обстоятельства, укравшие у него возможность видеть эту улыбку каждый день, – именно этот подавленный гнев и вызывает онемение.

После такого тяжелого сна ИИ советует снять телесный блок. Для этого можно пройти быстрым шагом 15 минут, сжимая и разжимая кулаки. Это может помочь разморозить мышцы.

Ошибается нейросеть или нет, станет известно только с течением времени. Родители Анны напоминают, что, несмотря на их эмоциональные обращения и попытки самостоятельно добраться до истины, следователи продолжают расследование по делу о пропаже девушки.

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