Местные потребовали срочно спасти: в Дагестане лечат краснокнижных степных орлов

В Дагестане спасли двух краснокнижных степных орлов. Фото: минприроды Дагестана

В Дагестане провели операцию по спасению двух краснокнижных степных орлов. Местные жители попросили срочно спасти редких птиц, живущих в Дербентском районе. На место выехали сотрудники Минприроды РД, Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры и МВД по Дербентскому району.

Специалисты ведомств нашли орлов, которых содержали в ужасных условиях. Занесенных в Красную книгу Российской Федерации пернатых обнаружили ослабленными и уставшими. Гордых птиц отправили на восстановление.

«Сейчас птицы находятся на реабилитации в Соколином центре заповедника “Дагестанский” на участке “Бархан-Сарыкум”», – говорится в сообщении минприроды Дагестана.

Теперь орнитологи помогут редким птицам восстановиться и прийти в себя. После того, как птицам станет лучше, их вернут в дикую природу.

Минприроды Дагестана напоминает, что без специального разрешения закон строго запрещает перевозить и продавать животных из Красной книги. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Тем временем на реабилитации продолжает восстанавливаться спасенная медведица Дынька из Северной Осетии. Люди с умилением следят за ее историей дружбы с щенком кавказской овчарки Арбузиком. Они не отходят друг от друга и все время проводят вместе. А еще недавно волонтеры боялись, что косолапая не выживет – она осталась без мамы и чуть не утонула в горной реке.

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