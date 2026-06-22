История медведицы из Северной Осетии трогает до слез.

Удивительное дело: поначалу до смерти боявшаяся воды спасенная медведица Дынька из Северной Осетии теперь не отходит от воды. То устроит заплыв в пруду, то плещется в небольшом ручье. Все это время от нее не отходит ее верный товарищ – щенок Арбузик. С приходом жары они стали регулярно устраивать водные процедуры – и их летнему отдыху позавидуют многие.

Всех, кто переживает за здоровье и состояние медведицы, успокаивают волонтеры из парка-приюта диких животных «Земля Прайда» – парочка прекрасно проводит лето:

«Дынька и Арбузик желают всем такого же отличного настроения, как и у них».

На опубликованном зоозащитниками видео похорошевшая и счастливая Дынька ест клубнику, резвится у наполненного бассейна и играет с мячом. Щенок Арбузик, который когда-то был почти одного размера с медведицей, быстро вырос. Хоть почти взрослый пес и не участвует в шалостях подруги, что бы она не делала, он продолжает заботливо за ней следить, никогда не выпуская ее из своего поля зрения.

Спасенная из Северной Осетии медведица Дынька проводит лето с другом-псом Видео: парк львов «Земля Прайда»

Сейчас по Дыньке и не скажешь, какой путь ей пришлось пройти. Будучи совсем маленьким детенышем она осталась без мамы-медведицы, что в дикой природе означает верную смерть. Медведицу нашли в горном лесу Северной Осетии после того, как она несколько дней кричала в одиночестве и чуть не утонула в горной реке.

Даже после спасения она не успокаивалась – напуганная медведица не могла переносить одиночество и всегда нуждалась в ком-то рядом. Спокойствие в жизнь несчастной души пришло неожиданно. Она подружилась с щенком кавказской овчарки Арбузиком, и с тех пор звериные товарищи не расстаются ни на минуту.

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