Дынька растет настоящей собственницей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Парке-приюте диких животных «Земля Прайда» разыгралась настоящая мыльная опера. Главной героиней стала медведица Дынька, чья история спасения трогает до слез. В раннем детстве она лишилась матери, что для медвежат означает неминуемую гибель. В лютые морозы она двое суток кричала, а когда заметила человека, бросилась следом и едва не погибла в реке.

К счастью, маленькую медведицу спасли, но теперь Дынька не переносит одиночество. В приюте у нее появился друг – кавказская овчарка Арбузик, и теперь Дынька проводит с ним дни и ночи, ходит на прогулки и даже не боится плавать в реке.

«На улице, где много всего интересного, Дынька и Арбузик ни на минуту не расстаются и всегда рядом. Это какая-то очень удивительная дружба двух абсолютно разных видов животных, которая поражает нас каждый день», – удивляются волонтеры.

Для Дыньки и Арбузика построили отдельный временный вольер. Планировалось, что позже сюда подселят трёх маленьких гималайских медвежат, которые приехали в приют в мае из разных мест. Калинку и Морсика привезли из зоопарка, где от них отказалась мать, а Малинка попала сюда из контактного зоопарка.

Медведица Дынька и ее друг Арбузик в новом вольере Видео: соцсети парка-приюта "Земля Прайда"

До сих пор Калинка, Малинка и Морсик жили в детском вольере с бассейном, деревянными игровыми комплексами, качелями, горками и другими элементами обогащения среды. Казалось, что общая передержка - отличная идея. Но Дынька решила иначе.

Новый вольер стал личной собственностью Дыньки и Арбузика. Фото: стоп-кадр видео парка-приюта «Земля Прайда».

«Дынька оттаскала гималайцев так, будто это её личные игрушки, а всё потому, что они решили приближаться к Арбузику. Вот такая она собственница. Благодаря ее характеру, теперь у них это «люкс для двоих». А гималайцы и рады, что эта сумасшедшая женщина снова куда-то пропала от них», - рассказали в соцсетях волонтеры приюта диких животных «Земля Прайда».

Всего в парке-приюте «Земля Прайда» сегодня живут 12 спасённых медведей, в том числе и Дынька. Сейчас это активный, веселый и любопытный детеныш, который совсем не похож на меховой скелетик, когда здоровью Дыньки угрожало долгое голодание, холод и паразиты.

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