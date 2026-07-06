Силовики разом нагрянули на множество адресов. Фото: стоп-кадр видео МВД по СКФО.

Сотрудники правоохранительных органов Карачаево-Черкесии обезвредили лидеров подпольной ячейки международной экстремистской организации, запрещённой в России. Как сообщает МВД по СКФО, на днях были задержаны свыше 60 подозреваемых участников группировки.

«Организация *(запрещена в России*) была признана Верховным Судом РФ экстремистской ещё в 2010 году, однако спустя десятилетие её последователи вновь попытались возобновить работу объединения на территории страны, – говорится в сообщении. – По имеющейся информации, лидеры группы стремились к установлению радикального исламского порядка и созданию так называемого «Всемирного Халифата», пропагандируя идеи джихада среди населения».

Задержание одного из главарей террористической группировки. Фото: стоп-кадр видео МВД по СКФО.

С 2020 по 2026 год участники, находясь на территории Карачаево-Черкесии, проводили закрытые собрания и вербовали новых сторонников в регионе Северного Кавказа. Лидеры сообщества пропагандировали свою идеологию среди населения и вовлекали в свои ряды новых последователей радикального религиозного течения. Они учили своих адептов религиозной нетерпимости, а также вели скрытую работу по подрыву конституционного строя и территориальной целостности России.

Силовики тщательно подготовили операцию по задержанию десятков главарей организации. Внезапно в один момент они нагрянули сразу по всем адресам и задержали более 60 человек, причастных к распространению экстремистских идей.

Следственное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Всего проведено около 70 обысков в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Астраханской, Самарской и Московской областях. У фигурантов изъяли экстремистскую литературу, гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие, компьютерную технику и мобильные устройства.

На данный момент суд избрал меру пресечения для большинства фигурантов – заключены под стражу 65 человек, одному подозреваемому назначен домашний арест. Силовики ищут возможных сообщников задержанных.

Сразу 60 главарей международной террористической секты задержали в КЧР

Между тем, буквально весной 2026 года в Дагестане обезвредили другую группировку радикалов, которая оккупировала целое село и создала там "отдельное государство" со своими законами, шариатским патрулем и укрепленным блок-постом на въезде и выезде.

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