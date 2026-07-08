Угрожала проколоть колеса велосипеда: в Ставрополе установили личность женщины, вышедшей с кухонным ножом к школьникам на детской площадке

Во время допроса она объяснила свой поступок шумом на площадке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи и полицейские установили личность женщины, которая вышла с кухонным ножом к детям во дворе многоэтажки в Ставрополе. Во время допроса она объяснила свой поступок шумом на детской площадке. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

История получила широкий общественный резонанс после того, как в интернете появилось видео, снятое в юго-западном районе города. На кадрах было видно, как женщина с ножом в руках подходит к 10-летнему мальчику на велосипеде и угрожает проколоть ему колеса.

Все произошло днем 6 июля во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Незнакомка была недовольна тем, что дети громко играют. Она подошла к школьникам с большим кухонным ножом, а испуганный мальчик начал пятиться назад.

На записи слышно, как женщина эмоционально говорит детям:

«Вы задолбали, вы просто задолбали! Каждый день... каждый день».

Во дворе в этот момент находились и другие взрослые с детьми. Один из очевидцев попытался успокоить женщину. После непродолжительного разговора она убрала нож в сумку и ушла.

Опросив жильцов дома, они установили личность женщины и ее местонахождение. Фото: СУ СКР по СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», – сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После обнаружения видео правоохранители выехали по указанному адресу. Опросив жильцов дома, они установили личность женщины и ее местонахождение.

«Вышла на улицу, стала угрожать малолеткам. Просто достала нож», – рассказала задержанная на допросе.

Во время допроса 48-летняя ставропольчанка рассказала, что конфликт произошел из-за детей, которые играли во дворе и, по ее словам, не реагировали на устные замечания. После этого для большей убедительности она решила взять кухонный нож и направилась к ребенку, угрожая повредить велосипед.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства конфликта.

«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, в том числе с участием подозреваемой», – добавили в СУ СКР по Ставрополью.

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