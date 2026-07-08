Забились в угол и ждали спасения обнявшись: в дагестанском селе при пожаре погибли двое детей

В момент возгорания дома никого из взрослых не было. Фото: стоп-кадр видео МЧС по РД

В дагестанском селе Муцалаул произошла страшная трагедия – в пожаре погибли двое детей. Это случилось 7 июля. Населенный пункт находится в Хасавюртовском районе. В момент возгорания дома никого из взрослых не было – ребята 2019 и 2021 года рождения ждали помощь до последнего. Спасатели нашли их в углу дальней комнаты – в объятиях друг друга.

До сих пор причина пожара остается неизвестной. Как пишут в соцсетях, предположительно, в одной из комнат что-то стало тлеть, дети испугались и забились в угол.

Двое детей погибли при пожаре в селе Дагестана Видео: МЧС по РД

Выяснилось, что огонь до их комнаты так и не дошел. Но спасти детей не удалось – они надышались угарным газом и задохнулись еще до приезда пожарных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану, огонь повредил кровлю, внутреннюю обстановку и имущество на площади 250 квадратных метров.

«Ответственные органы проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося. Семье погибших оказывается помощь», – сообщили в администрации главы РД.

До сих пор причина пожара остается неизвестной. Фото: стоп-кадр видео МЧС по РД

Семье погибших детей соболезнование выразил врио руководителя республики Федор Щукин:

«Выражаем искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Желаем стойкости и душевных сил. Вся необходимая помощь будет оказана».

СУ СКР организовал проверку по признакам статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят судебные экспертизы и опрашивают свидетелей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе при пожаре на складе лакокрасочных материалов пострадал рабочий. Возгорание произошло днем 4 июля. Причина ЧП – разгерметизация газового баллона.

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