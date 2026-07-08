Красным Ида Галич выделила то, что не имеет отношения к ее будущей свадьбе с Олегом Ледвичем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Телеведущая и блогер Ида Галич шокировала поклонников: ее «маленькую кавказскую свадьбу» почти на 200 человек с московским бизнесменом Олегом Ледвичем в горах ее родной Северной Осетии, о которой она так радостно рассказывала в интервью «КП», пытаются сорвать.

Звезда призналась, что долго терпела. Но когда травля перешла все границы, решила рассказать всю правду:

«Горе-комментаторы и блогеры стали раскачивать лодку, основываясь на неверных фактах и откровенном вранье нескольких человек. Не удосужившись изучить информацию, они понесли ее в массы ради хайпа. Одно дело говорить, что вы любите и беспокоитесь о своем крае, а другое – что-то делать для этого. На ваших руках то, что мне пришлось показать, какое ДО мы имели в ущелье, потому что я молчала до последнего».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Галич обвинили в том, что ради проведения торжества ее команда убивает экологию в районе высокогорного Мидаграбинского озера, являющегося памятником природы республиканского значения.

«Уже и сюда добрались!», «Это был один из нетронутых клочков земли!», «Места, где покоятся наши предки, должны оставаться местами памяти и спокойствия, а не становиться концертными площадками!» – возмущались активисты.

Галич парировала:

«В ходе монтажных работ мы не вырубили ни единого дерева, не трогали кустарники, не производили бетонирования. Напротив, мы организовали масштабную уборку. После свадьбы свадьбы мы сделаем полную рекультивацию участка, вернем природе ее изначальный вид. Более того, после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех».

Блогер напомнила, что она не первая, кто организует в этих местах праздник (ее кейтеринг, например, ранее уже здесь работал), а также показала, в каком виде их встретил склон – масса кострищ, следы от квадроциклов.

Часть людей поменяла свое мнение и даже извинилась перед Галич. Но местные журналисты все же сделали запрос в министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии, чтобы поставить точку в вопросе, нарушается или нет федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России.

Ида заявила, что ее уже не волнует, что будет происходить дальше:

«Владикавказ – мой дом, где живут мои корни, история и душа. Свадьба здесь – способ сказать спасибо и отдать дань уважения своему народу и его культуре. Выбирая место, я думала, у нас же тут самые классные и солнечные люди, у нас так красиво! Даже если у нас заберут локацию, время, место, ресурсы, которые мы вложили, я хочу, чтобы все недоброжелатели поняли: вы не заберете у меня самое важное – любовь, нашу семью, традиции. Задумайтесь – счастливый человек ведет себя иначе».

Ида и Олег познакомились в 2023 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Напомним, Ида Галич и Олег Ледвич случайно познакомились в Сочи в 2023 году. Блогер находилась в сложном эмоциональном состоянии и не обратила на мужчину внимания, но он сам позже нашел ее.

В июле 2025 года у пары родилась дочь Лия. Галич специально отложила бракосочетание, чтобы успеть восстановиться после родов и предстать перед гостями, для которых заказали отдельный самолет, во всей красе. Ида планирует сменить несколько нарядов.