Двое детей – трёх и четырёх лет – пропали накануне вечером. Фото: ПАСС СК

Тело пропавшего в реке Кума мальчика нашли в станице Суворовской на Ставрополье. Как сообщили в ПАСС региона, его заметили очевидцы в месте скопления коряг. Затор устранили при помощи спецтехники.

Напомним, двое детей – трёх и четырёх лет – пропали накануне вечером. Брат и сестра вышли из дома без сопровождения взрослых и ушли к реке, которая находилась неподалёку. Очевидцы обнаружили вещи детей и сообщили об этом в экстренные службы. На поиски ребят незамедлительно выехали спасатели.

Тело младшей девочки с признаками утопления нашли в шесть часов утра. Фото: ПАСС СК

Тело младшей девочки с признаками утопления нашли в шесть часов утра. Поиски мальчика продолжили. Дно реки прочесывали водолазы, местность обследовали около 400 добровольцев.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», к ним поступила информация о том, что мальчика нашли живым и отвезли на скорой в больницу. Позже эти данные не подтвердились.

«Приносим извинения за распространение информации, которая впоследствии не подтвердилась, и за переживания, которые вызвало это сообщение», – сказали в пресс-службе спасательного отряда.

В 10:30 стало известно, что мальчик тоже не выжил. Фото: Следком СК

В 10:30 стало известно, что мальчик тоже не выжил. Тело нашли в нескольких метрах от места, где утонула его сестра.

«Тело нашли водолазы в реке Кума, в нескольких километрах от места, где ранее была обнаружена девочка. Причина та же – утопление. Светлая память детям. Это невосполнимая потеря для семьи и для всего округа. Светлая память детям», – написал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Власти выразили соболезнования семье погибших детей и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках: волонтёров, спасателей, водолазов и местных жителей.

«Ещё раз обращаюсь к каждому родителю: обязательно поговорите с детьми о безопасности на воде. Не отпускайте их одних к рекам и прудам. Объясните, что вода ошибок не прощает», – добавил глава муниципалитета.

По факту утопления детей в СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело. Фото: ПАСС СК

По факту утопления детей в СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и проводят необходимые экспертизы. Также проверку начали в региональной прокуратуре. Ход следствия стоить на контроле надзорников.

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