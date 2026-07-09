«Этот случай – прецедент»: подростку в КБР впервые провели операцию без разрезов по удалению камней из желчных протоков

В медицине это заболевание у детей считается редкой патологией Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи в КБР впервые провели операцию без разрезов по удалению камней из желчных протоков 13-летнему подростку. Ранее такого опыта у хирургов республики не было, поскольку в медицине это заболевание у детей считается редкой патологией.

«Именно из-за редкости заболевания у детских эндоскопистов республики ранее не было достаточного опыта для проведения подобных операций», – рассказал заведующий центром эндоскопической хирургии РЦВМТ Залим Болова.

Камни в желчных протоках (холедохолитиаз) – это состояние, при котором конкременты (камни) блокируют общий желчный проток, препятствуя нормальному оттоку желчи из печени и желчного пузыря в кишечник.

Это заболевание приносит сильный дискомфорт. Болевой синдром – основной маркер наличия камней в протоках. Пациенты испытывают внезапные острые ощущения в центре под грудиной, часто отдающие в спину или правое плечо. Также отмечаются механическая желтуха, рвота и высокая температура.

Подготовка к операции была сложной. Перед хирургическим вмешательством в республике создали мультидисциплинарную команду, в которую вошли детские эндоскописты, хирурги и главный эндоскопист региона.

Во время операции хирурги не сделали ни одного разреза, что помогло избежать спаек. Для подростка всё завершилось успешно. Никаких последствий от вмешательства он не испытал. Сейчас его состояние в норме, он проходит реабилитацию.

Раньше пациентов с подобными диагнозами всегда отправляли в Москву или другие крупные города. Но даже там подобные операции проводили редко, и основным методом лечения всё равно оставалось полостное хирургическое вмешательство.

«Этот случай – прецедент. Впервые в регионе выполнена эндоскопическая операция на желчных протоках у ребёнка. Теперь у нас есть и техническая, и кадровая возможность делать такие операции детям не только из нашей республики, но и со всего Северного Кавказа».

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