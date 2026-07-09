Сейчас пожарные продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставрополья, возникший после атаки беспилотников, удалось локализовать. Об этом днем 9 июля сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Сейчас пожарные продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.

В ночь на 9 июля в регионе действовал режим беспилотной опасности. Предупреждение объявили в 2:06 и сняли только в 5:47 утра. В это время силы ПВО отражали атаку беспилотников.

Что горело в хуторе Вязники Ставропольского края 9 июля 2026 года

Около пяти утра стало известно о возгорании на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники. Параллельно в Ставрополе обломки одного из сбитых беспилотников упали в районе улицы Коломийцева – обошлось без жертв и разрушений.

Уже к 6:50 ситуация в хуторе осложнилась. Пожар усилился и перекинулся на резервуары с горючими материалами, создав опасность для людей. Для тушения огня на территорию предприятия направили дополнительные пожарные расчеты.

Последствия пожара на предприятии в Вязниках

Из-за угрозы распространения огня жителей домов, расположенных на ближайшей улице эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения. Владимиров добавил, что постоянно получает информацию о происходящем от руководства Шпаковского округа и заверил, что при необходимости людям окажут всю необходимую помощь.

Информации о пострадавших не поступало. К 12:30 возгорание удалось локализовать. Сейчас специалисты продолжают проливку территории и ликвидируют оставшиеся очаги возгорания.

«Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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