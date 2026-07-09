Иду Галич затравили в сети за подготовку к свадьбе в горах Северной Осетии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Несмотря на все усилия, свадьба телеведущей и блогера Иды Галич с московским бизнесменом Олегом Ледвичем оставалась под угрозой до последнего момента. Будущие супруги оказались под проверкой и могут понести административную ответственность.

Дело в том, что пара запланировала провести церемонию на малой родине Галич, в горах Северной Осетии. Активисты обвинили звезду, что ради своего праздника она убивает экологию и оскорбляет память предков.

Ида и Олег познакомились в 2023 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Пользователи атаковали Иду комментариями: «Это был один из нетронутых клочков земли!», «Места, где покоятся наши предки, должны оставаться местами памяти и спокойствия, а не становиться концертными площадками!», «Жуть! В таком сакральном месте! Недалеко мертвый городок, с другой стороны – погребенные под ледником люди. Пир во время чумы».

Речь идет о крупнейшем средневековом некрополе на Кавказе – Даргавском «Городе мертвых», комплексе наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV-XVIII веков, и о Кармадонском ущелье, где в 2002 году погибла съемочная группа Сергея Бодрова.

И хотя эти объекты находятся примерно в 10-15 км от места церемонии, людей было уже не остановить. Галич некоторое время терпела волну хэйта, а потом решила рассказать правду. Она оказалась не очень приятной. Во-первых, по информации Иды, праздники в районе Мидаграбинских водопадов проходили и раньше. Во-вторых, к моменту приезда команды Галич на территории было большое количество кострищ и следов от квадроциклов:

«Люди понесли информацию в массы, не проверив, основываясь на неверных фактах и откровенном вранье нескольких человек. На ваших руках то, что мне пришлось показать, какое ДО мы имели в ущелье, потому что я молчала до последнего. В ходе монтажных работ мы не вырубили ни единого дерева или кустарника, не производили бетонирования, организовали масштабную уборку, а после свадьбы сделаем полную рекультивацию участка. А еще после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Некоторые блогеры даже публично извинились перед Идой Галич, а вот местные власти, наоборот, обратили на ситуацию внимание. Минприроды Северной Осетии сообщило о начале проверки:

«В связи с проведением свадебного торжества на земельном участке, частично расположенном в границах памятника природы регионального значения "Урочище Джимара", Специалисты оценят соблюдение установленного режима использования особо охраняемой природной территории. По ее результатам определится состав возможного правонарушения. При выявлении фактов нарушения природоохранного законодательства к виновным лицам будут применены меры административного воздействия».

Для гостей подготовили оригинальные пригласительные. На фото – популярный блогер и певица Анна Немченко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Но молодоженов это не остановило. Гости свадьбы, для которых заказали отдельный самолет, поделились видео из салона. На них счастливая Галич в фате обнимает своего избранника.

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