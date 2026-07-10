Фото: стоп-кадры видео из соцсетей Иды Галич.

Погода вслед за министерством природы Северной Осетии пыталась внести коррективы в торжество по случаю бракосочетания телеведущей Иды Галич с московским бизнесменом Олегом Ледвичем. В республике в последние дни штормит: у Мидаграбинского озера рядом с Мидаграбинскими водопадами разразилась гроза, ливень и сильный ветер. Все эти спецэффекты включились разом, когда шумная свадебная компания разместилась в границах памятника природы регионального значения "Урочище Джимара".

Но не на тех напали! Свадьба состоялась, красивая картинка с молодоженами и танцорами на фоне солнечных гор получилась. Ида в своих соцсетях сообщила, что все благодаря ее везению и предусмотрительности.

«Две последние недели в горах Осетии шли дожди. Но, наш самолет привез с собой солнце и тепло, которые и сопровождали нас на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня. Все случилось так, как я и мечтала», – написала блогер.

Правда, в своем сообщении она сообщила, что эти строки пишет из теплого ресторана. Значит, все-таки пришлось уехать из гор подальше от разбушевавшейся стихии. Про дождь в горах, под который танцевали гости праздника, Ида пообещала рассказать завтра.

Свадьба Иды Галич в горах Северной Осетии

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