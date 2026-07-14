В Ессентуках третью неделю идут поиски утонувшей 17-летней девушки. Фото: МЧС Ставрополья

В Ессентуках третью неделю идут поиски утонувшей 17-летней девушки. Алиса пропала 24 июня 2026 года. В тот день было жарко, и она вместе с друзьями пришла на берег реки Подкумок, чтобы отдохнуть и поплавать. Когда подросток зашла в воду, сильное течение моментально унесло ее под воду. Остальные ребята пытались ей помочь, но безуспешно.

Друзья сообщили о случившемся семье Алисы, и с того момента поиски девушки не прекращаются. Спасатели развернули поисковую операцию, к которой присоединились как подготовленные волонтеры, так и простые жители города.

Участок поисков огромный. Рук не хватает. Родители Алисы записали видеообращение и просят всех неравнодушных помочь:

«На сегодняшний день мою дочь не нашли. Я обращаюсь к вам за помощью: всех неравнодушных прошу помочь в поисках. В интернете возобновилась информация о повторных поисках. Это не фейк, это всё правда. Ребята-поисковики возобновляют второй этап поисков. Помогите, пожалуйста, нужна помощь мужчин. Течение бурное, на воде справятся только мужчины. Прошу вас о помощи, помогите нам», – говорит мама пропавшего подростка Яна.

Второй этап поисков будет проходить с 17 по 19 июля включительно. Фото: МЧС Ставрополья

Сообщается, что второй этап поисков будет проходить с пятницы по воскресенье – с 17 по 19 июля включительно. В выходные, надеется семья, присоединиться к операции сможет больше людей.

Волонтеры заверяют, что все средства для поисков и страховки у них есть – катастрофически не хватает только людей:

«Друзья, братья, кто будет приезжать из соседних регионов, из республик, не переживайте: мы можем всех разместить, накормить, обогреть. Мы всех очень ждём и очень просим о помощи, потому что сами не справляемся. Нас мало, нам нужны люди».

Напомним, за поисками девушки следят в центральном аппарате Следкома Российской Федерации. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Перепелицыну возбудить уголовное дело и держать расследование на контроле. Такое решение стало необходимым после жалоб от местных жителей, которые оставили в соцсетях в приемной Бастрыкина.

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