В ходе короткого диалога президент спросил парня, было ли ему страшно. Фото: стоп-кадр видео с сайта www.kremlin.ru

Он вышел из дома за булочкой, а пропал на трое суток, чтобы выносить на себе из ледяной воды десятки людей. 19-летний Шамиль Устарбеков, о подвиге которого узнала вся страна, наконец пожал руку президенту – и признался ему в том, что чувствует каждый спасатель: «Было чуть-чуть страшно». Корреспондент «КП-Северный Кавказ» поговорил с мамой героя Патимат о том, как проходила эта встреча и как исполнилась главная мечта дагестанского героя.

Вышел за булочкой, а пошел спасать людей

Это было в Каспийске в разгар масштабных апрельских потопов. Семью Устарбековых вода не затронула, для них это был обычный вечер. Тогда Шамиль подошел к бабушке и попросил денег на булочку. Семья ожидала увидеть его через 15 минут, но парень пропал на несколько дней.

Когда мать и бабушка поняли, что Шамиль отошел от запланированного пути, они стали бить тревогу. Подключили спасателей и волонтеров, стали выслеживать его по камерам видеонаблюдения.

Парень с аутизмом в Дагестане спас 23 человека из потопа и пропал на три дня Видео: соцсети очевидцев

«У него есть такая особенность. У аутистов бывают разные направления – вот у Шамиля бродяжная форма. Его просто “замыкает”, он уходит и идет своей дорогой. Вот у него начался такой приступ», – объясняет мама.

Шамиля нашли в 18 километрах от дома. Тогда-то и вскрылось, что все это время 19-летний парень вытаскивал людей, попавших в беду.

Шамиль выносил детей и женщин. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

«Он выходил из магазина, слышит – женщина кричит: “Помогите!”. Он побежал, вытащил девочку с моста».

А после этого Шамиль увидел, что в канаве под мостом стремительно поднималась вода – люди не могли перейти на другую сторону. У его друга была веревка. Чтобы его не унесло течением, он привязал себя за ногу и пошел в воду.

Шамиль переносил на своей спине женщин, подростков, детей. По камерам и рассказам очевидцев удалось установить, что он спас 23 человека. Скольким он на самом деле помог за три дня блуждания, неизвестно. Шамиль смутно помнит, что тогда произошло, он просто шел туда, где люди просили о помощи.

Исполнилась главная мечта

За героическую самоотверженность Шамиля назвали героем в родной республике. Его пригласили на форум Народного фронта «Все для Победы», где президент России Владимир Путин лично обратил внимание на подвиг Шамиля и пожал ему руку.

Только в разговоре с главой государства парень признался, что ему все же было немного страшно в те три дня.

Владимир Путин лично наградил дагестанского героя. Фото: из семейного архива

«Когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, – конечно, бывает страшно, это нормальная реакция нормального человека. Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи!» – ответил Владимир Путин.

По словам мамы Шамиля, награждение и личное внимание сильно его впечатлили. Оказалось, увидеться с главой государства было главной мечтой Шамиля:

«Это было в Сочи, когда Шамилю было около трех-четырех лет. Тогда олимпийские объекты строились и Владимир Путин приезжал с комиссией. Сын с ним сфотографировался, взял автограф. Он тогда сходил с ума, мечтал снова его увидеть», – вспоминает мама.

И вот, спустя более чем 10 лет, Шамиль достиг своей цели. Причем в таких удивительных обстоятельствах: он стоял перед главой государства не как обычный мальчик, а как почетный гость, герой:

«Он его фанат. Сейчас, когда уже в осознанном возрасте, уже взрослый его увидел – это сильное впечатление, которое не описать словами. Улетаем счастливые, довольные».

Ранее Шамиля навещал депутат Госдумы из Дагестана Хизри Абакаров. Фото: стоп-кадр видео Хизри Абакарова

Ранее Шамиля навещал депутат Госдумы из Дагестана Хизри Абакаров. Он вручил парню 5 млн рублей и предложил ему должность своего помощника и участие в молодежных проектах. А сенатор Сулейман Керимов подарил ему квартиру.

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