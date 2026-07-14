Глава Северной Осетии поручил контролировать ситуацию с бензином в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Северной Осетии поручил контролировать ситуацию с бензином в регионе. Особый акцент ответственные ведомства должны сделать на мониторинге цен на топливо, чтобы не допустить необоснованного подорожания.

Для этого при минЖКХ сформировали специальную рабочую группу из представителей антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и МЧС. Она уже начала выездные проверки АЗС.

Что с ценами на бензин в Северной Осетии

Как сообщают местные СМИ, по данным на 9 июля, во Владикавказе зафиксирован значительный разброс: на одних заправках АИ-95 стоит 92,5 рубля, на других – до 99 рублей, а на АЗС в переулке Пугачева цена достигла 115 рублей за литр. В минЖКХ назвали этот разрыв экономически необоснованным и направили обращение в антимонопольную службу для внеплановой проверки и принятия мер к нарушителям.

Министру ЖКХ Тимуру Караеву поручили организовать объезд АЗС для быстрой корректировки данных в чат-боте. Делать это необходимо три раза в день, чтобы цены, очереди и наличие топлива были актуальны,

Как проверяют пробки и наличие бензина в Северной Осетии

В настоящее время эти данные обновляет бот-помощник. Он анализирует сообщения от участников чата о наличии топлива и формирует краткую сводку по республике: где есть бензин, где его нет и где наблюдаются очереди. Сводки публикуются в четные часы — с 08:00 до 22:00.

Роспотребнадзор Осетии должен проверить качество топлива на заправка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также властям дали указание проверить наличие свободных резервуаров для хранения горючего и решить вопрос закупки топлива. Меняйло уточнил, что бюджет региона и так несет расходы на заправку скорой помощи, аварийных служб и чиновников, поэтому предложил использовать этот механизм как экстренный вариант на случай непредвиденных сложностей.

В ближайшие дни Роспотребнадзор Осетии должен проверить качество топлива на заправках, потому что некоторые нерадивые владельцы частных АЗС могут «химичить». Это может привести к плачевным последствиям как для водителей автомобилей, так и для объектов топливно-энергетического комплекса.

На совещании также прозвучало, что в Осетию сейчас едут 960 тонн бензина и 893 тысячи тонн дизельного топлива:

«Ситуация сложная, но коллапса нет. Нам нельзя своими решениями или отсутствием этих решений довести до коллапса. Они должны быть обдуманными и основанными на обстановке, которая есть», – заявил Сергей Меняйло.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в соседнем Ставропольском крае ситуацию с топливом контролирует губернатор Владимир Владимиров. В течение недели нефтяные компании обещают увеличить поставки бензина в регион, а местным чиновникам сократят поездки на рабочем транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничения для чиновников, закупки для служб и аграриев, импортное топливо: губернатор Ставрополья дал поручения по ситуации с бензином

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru