Госслужащих ограничили в использовании служебного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение недели нефтяные компании обещают увеличить поставки бензина на Ставрополье. Эту новость губернатор Владимир Владимиров озвучил на заседании оперативного штаба по снабжению региона топливом. Также он сообщил о целом ряде мер, которые вводят для стабилизации ситуации с горюячим.

Чиновников ограничили в поездках

Первое решение касается правительства и министерств края. Госслужащих ограничили в использовании служебного транспорта. Им разрешено ездить на служебных машинах только в пределах Ставрополя, а любые выезды за город – строго по согласованию с губернатором. Такие же рекомендации направили в муниципальные администрации, краевую думу и местные советы депутатов.

По предварительным оценкам властей, это позволит ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива. Эти объемы останутся на рынке и будут доступны для других потребителей.

Особое внимание – экстренным службам

Власти обеспечат бесперебойные закупки топлива для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб. Сделать это планируют через прямые контакты с крупными нефтяными компаниями.

Сейчас многие водители вынуждены стоять в очереди дважды, чтобы заправить нужный объём Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это должно гарантировать, что службы жизнеобеспечения не столкнутся с перебоями. При этом списки транспорта на заправку обещают тщательно выверить – в них останутся только те машины, которые реально участвуют в технологических процессах. Весь административный транспорт из этих списков исключат.

Подготовка к посевной

Минсельхозу поручили подготовить графики закупки топлива для осенних полевых работ. По словам Владимира Владимирова, аграрии не должны пострадать от дефицита топлива.

Курортам – отдельный план поставок

Минпрому вместе с нефтяными компаниями поручили отработать снабжение топливом городов-курортов, таких как Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и другие.

Импортное топливо

Ещё одним важным моментом стала возможная закупка топлива из-за рубежа. Минпром должен проработать возможность доступа ставропольских нефтяных компаний к участию в сделках, которые курируются правительством РФ.

Какой лимит на бензин в Ставропольском крае в июле 2026 года

Помимо этих пунктов, Владимир Владимиров предложил нефтяникам увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. Сейчас на АЗС отпускают не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Многие водители вынуждены стоять в очереди дважды, чтобы заправить нужный объём, – это искусственно увеличивает ажиотаж.

Что с ценами на бензин в Ставропольском крае

Также в крае заметно повысились цены на жидкое топливо. ФАС ведёт оперативную работу по каждой жалобе:

«В основном речь о малых компаниях. На заправках крупных сетей повышение цен отмечается незначительное», – заявил губернатор.

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