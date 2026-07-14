Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В течение недели нефтяные компании обещают увеличить поставки бензина на Ставрополье. Эту новость губернатор Владимир Владимиров озвучил на заседании оперативного штаба по снабжению региона топливом. Также он сообщил о целом ряде мер, которые вводят для стабилизации ситуации с горюячим.
Первое решение касается правительства и министерств края. Госслужащих ограничили в использовании служебного транспорта. Им разрешено ездить на служебных машинах только в пределах Ставрополя, а любые выезды за город – строго по согласованию с губернатором. Такие же рекомендации направили в муниципальные администрации, краевую думу и местные советы депутатов.
По предварительным оценкам властей, это позволит ежемесячно экономить около трех тысяч тонн топлива. Эти объемы останутся на рынке и будут доступны для других потребителей.
Власти обеспечат бесперебойные закупки топлива для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб. Сделать это планируют через прямые контакты с крупными нефтяными компаниями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Это должно гарантировать, что службы жизнеобеспечения не столкнутся с перебоями. При этом списки транспорта на заправку обещают тщательно выверить – в них останутся только те машины, которые реально участвуют в технологических процессах. Весь административный транспорт из этих списков исключат.
Минсельхозу поручили подготовить графики закупки топлива для осенних полевых работ. По словам Владимира Владимирова, аграрии не должны пострадать от дефицита топлива.
Минпрому вместе с нефтяными компаниями поручили отработать снабжение топливом городов-курортов, таких как Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и другие.
Ещё одним важным моментом стала возможная закупка топлива из-за рубежа. Минпром должен проработать возможность доступа ставропольских нефтяных компаний к участию в сделках, которые курируются правительством РФ.
Помимо этих пунктов, Владимир Владимиров предложил нефтяникам увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. Сейчас на АЗС отпускают не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Многие водители вынуждены стоять в очереди дважды, чтобы заправить нужный объём, – это искусственно увеличивает ажиотаж.
Также в крае заметно повысились цены на жидкое топливо. ФАС ведёт оперативную работу по каждой жалобе:
«В основном речь о малых компаниях. На заправках крупных сетей повышение цен отмечается незначительное», – заявил губернатор.
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