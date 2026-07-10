Улов — не главное: что россияне на самом деле ждут от рыбалки

В Одноклассниках рыбалка — одна из заметных тематик пользовательского контента Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня рыбака, который отмечают 12 июля, Одноклассники запустили «Неделю рыбы», тематическую неделю, посвященную одному из самых популярных направлений контента в соцсети. К празднику ОК опросили почти 8 000 пользователей в возрасте от 35 лет и выяснили, как они относятся к рыбалке, как часто выбираются к воде и что считают главным в этом увлечении.

Результаты показали, что рыбалка воспринимается не столько как «охота за уловом», сколько как способ отдохнуть, переключиться и провести время с близкими. Рыбалка — это перезагрузка на природе: так ответили 45% участников. На втором месте — азарт и сам процесс (26%). И только 16% назвали главным результатом именно улов.

40% респондентов ответили, что им очень нравится рыбалка, однако, это занятие для многих стало скорее эпизодическим или вообще осталось воспоминанием: почти те же 40% признались, что раньше часто ездили рыбачить, но сейчас почти совсем перестали. Самые частые барьеры — нехватка времени (28%) и логистика: отсутствие подходящих мест рядом или необходимость ехать далеко (21%). Ещё один заметный фактор — компания: 16% респондентов признались, что им не с кем поехать.

Если поездка всё же случается, рыбалка чаще оказывается семейной историей: наиболее распространённый вариант — выезды с семьей и родными (25%), затем — с друзьями (17%). В одиночку ездит 11% респондентов. По сезонности ожидаемо лидируют весна–лето (47%).

Судя по ответам пользователей ОК, для большинства это не «дорогое хобби», а доступный формат отдыха: 73% респондентов тратят на рыбалку за сезон (дорога + снасти и приманки) до 3 000 рублей. Ещё 20% укладываются в диапазон 3 000–10 000 рублей. Более высокие бюджеты встречаются заметно реже: около 7% участников тратят свыше 10 000 рублей за сезон.

В Одноклассниках рыбалка — одна из заметных тематик пользовательского контента: в соцсети активно обсуждают снасти и места, делятся историями и фото улова, а также сохраняют советы и рецепты. «Неделя рыбы» в ОК (6–12 июля) объединяет тематические публикации и подборки ко Дню рыбака — от лайфхаков для новичков до семейных историй и традиций. В ОК также проходит конкурс рецептов #РыбаДня: пользователи делятся блюдами из российской белой рыбы. Среди участников случайным образом разыграют 1000 бонусов ОК.