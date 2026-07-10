«Заслуженное возмездие за Беслан, Буденновск и «Норд-Ост»: 20 лет назад был ликвидирован организатор чудовищных терактов Басаев*

Фото: "КП" Архив.
Ровно 20 лет назад, 10 июля 2006 года, Кавказ и вся Россия вздохнули с облегчением. Сотрудники ФСБ ликвидировали Шамиля Басаева* – главного полевого командира чеченских повстанцев и организатора десятков чудовищных терактов. Эту новость Владимир Путин назвал «заслуженным возмездием» за Беслан, Буденновск, «Норд-Ост», за все слезы матерей, потерявших детей.
Шамиль Басаев родился и вырос в Чечено-Ингушской АССР. Ходил в обычную школу, ничем особенным от сверстников не отличался. Ребята, учившиеся с ним в одной школе, потом будут вспоминать его как «хлюпика, вечно бегающего в соплях».
Как мальчишка, которого сверстники не брали в футбольную команду, а только разрешали приносить мяч, вырос в жестокого террориста, остаётся только гадать. Но в 1991 году Басаев, после нескольких неудачных попыток получить высшее образование, входит в состав вооруженного формирования, созданного при ОКЧН, и здесь начинается самая кровавая часть его биографии.
Чтобы понять, почему смерть Басаева стала праздником для многих, достаточно вспомнить его «послужной список». Он не воевал, он убивал безоружных.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Будённовск, 14 июня 1995 года. Около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым ворвались в город. Террористы захватили городскую больницу с полутора тысячами заложников – пациентов, врачей, детей. Их требованием было немедленное прекращение боевых действий в Чечне и начало мирных переговоров с руководством самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.
Требуя прекратить войну, Басаев со своей бандой убил 129 человек, в том числе 18 милиционеров и 18 военнослужащих. Ранения разной степени тяжести в перестрелках и в плену получили 415 человек.
Москва, 23 октября 2002 года. В театральном центре на Дубровке боевики взяли в заложники 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост». Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
Трое суток люди были в лапах у бандитов. Всё это время с ними пытались вести переговоры, но безрезультатно. Утром 26 октября силовики начали штурм здания. В результате спецоперации погибли 130 заложников. Все боевики были уничтожены на месте.
Беслан, 1 сентября 2004 года. Этот теракт стал одним из самых страшных за всю историю России. Рано утром, в День знаний, отряд вооружённых боевиков захватил школу №1, согнав в спортзал больше тысячи детей, их родителей и учителей.
Люди провели три дня без воды и еды под дулами автоматов. 334 погибших, половина из которых – дети. Шамиль Басаев лично в Северную Осетию не приехал. Он руководил бандитами дистанционно.
Назрань, 22 июня 2004 года. Бандиты под руководством Басаева атаковали 15 стратегических объектов, включая штаб МВД Ингушетии и оружейные склады. Террористы выставили блокпосты и целенаправленно расстреливали сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных жителей, предъявляющих удостоверения госслужащих.
В результате теракта погибли около 100 человек, из них 60 – сотрудники милиции и спецслужб.
Также на счету Басаева – взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, убийство президента Чечни Ахмата Кадырова, нападение на Нальчик и Дагестан.
За голову Шамиля Басаева спецслужбы были готовы заплатить 10 млн долларов. После этой новости боевик язвительно шутил: «Да я за такие деньги сяду в „КамАЗ“ и поеду сдаваться». На следующий день после этого высказывания его убили. Это случилось в ночь на 10 июля на дороге у села Экажево в Ингушетии.
Фото: Архив "КП".
Боевики везли на „КамАЗе“ арсенал оружия и взрывчатки. Колонну из трёх легковушек и грузовика сопровождал сам Басаев. По данным ФСБ, в одну из машин удалось внедрить агента, который в нужный момент привел в действие взрывной механизм.
Снаряды из кузова разлетались на 150-200 метров. От взрыва грузовик разнесло в клочья, а легковушки превратились в груду опалённого металла. На месте силовики нашли лишь голову с опаленной бородой, подозрительно схожую с басаевской. Позже эксперты-криминалисты подтвердили это предположение. Шамиль Басаев и ещё 12 террористов убиты.
Сразу после ликвидации Рамзан Кадыров, на тот момент председатель правительства Чеченской Республики, заявил:
«Этого шайтана давно в Чечне никто не поддерживает. Будь моя воля, я бы его сам нашел. Кто его – Басаева – убил, тот самый счастливый человек! Жаль, что этот человек не я».
Кадыров сожалел о том, что сам не участвовал в операции, потому что именно Басаев стоял за убийством его отца. Многие политики тогда говорили: «С уничтожением этого символа кровавого террора закончилась целая эпоха».
* – внесен в список террористов и экстремистов.
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