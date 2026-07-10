«Заслуженное возмездие за Беслан, Буденновск и «Норд-Ост»: 20 лет назад был ликвидирован организатор чудовищных терактов Басаев*

Ровно 20 лет назад, 10 июля 2006 года, Кавказ и вся Россия вздохнули с облегчением Фото: "КП" Архив.

Ровно 20 лет назад, 10 июля 2006 года, Кавказ и вся Россия вздохнули с облегчением. Сотрудники ФСБ ликвидировали Шамиля Басаева* – главного полевого командира чеченских повстанцев и организатора десятков чудовищных терактов. Эту новость Владимир Путин назвал «заслуженным возмездием» за Беслан, Буденновск, «Норд-Ост», за все слезы матерей, потерявших детей.

Кто такой Шамиль Басаев

Шамиль Басаев родился и вырос в Чечено-Ингушской АССР. Ходил в обычную школу, ничем особенным от сверстников не отличался. Ребята, учившиеся с ним в одной школе, потом будут вспоминать его как «хлюпика, вечно бегающего в соплях».

Как мальчишка, которого сверстники не брали в футбольную команду, а только разрешали приносить мяч, вырос в жестокого террориста, остаётся только гадать. Но в 1991 году Басаев, после нескольких неудачных попыток получить высшее образование, входит в состав вооруженного формирования, созданного при ОКЧН, и здесь начинается самая кровавая часть его биографии.

Чтобы понять, почему смерть Басаева стала праздником для многих, достаточно вспомнить его «послужной список». Он не воевал, он убивал безоружных.

Около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым ворвались в Буденновск Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Будённовск, 14 июня 1995 года. Около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым ворвались в город. Террористы захватили городскую больницу с полутора тысячами заложников – пациентов, врачей, детей. Их требованием было немедленное прекращение боевых действий в Чечне и начало мирных переговоров с руководством самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Требуя прекратить войну, Басаев со своей бандой убил 129 человек, в том числе 18 милиционеров и 18 военнослужащих. Ранения разной степени тяжести в перестрелках и в плену получили 415 человек.

Москва, 23 октября 2002 года. В театральном центре на Дубровке боевики взяли в заложники 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост». Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

Трое суток люди были в лапах у бандитов. Всё это время с ними пытались вести переговоры, но безрезультатно. Утром 26 октября силовики начали штурм здания. В результате спецоперации погибли 130 заложников. Все боевики были уничтожены на месте.

Беслан, 1 сентября 2004 года. Этот теракт стал одним из самых страшных за всю историю России. Рано утром, в День знаний, отряд вооружённых боевиков захватил школу №1, согнав в спортзал больше тысячи детей, их родителей и учителей.

Люди провели три дня без воды и еды под дулами автоматов. 334 погибших, половина из которых – дети. Шамиль Басаев лично в Северную Осетию не приехал. Он руководил бандитами дистанционно.

Назрань, 22 июня 2004 года. Бандиты под руководством Басаева атаковали 15 стратегических объектов, включая штаб МВД Ингушетии и оружейные склады. Террористы выставили блокпосты и целенаправленно расстреливали сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных жителей, предъявляющих удостоверения госслужащих.

В результате теракта погибли около 100 человек, из них 60 – сотрудники милиции и спецслужб.

Также на счету Басаева – взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, убийство президента Чечни Ахмата Кадырова, нападение на Нальчик и Дагестан.

Как уничтожили Шамиля Басаева

За голову Шамиля Басаева спецслужбы были готовы заплатить 10 млн долларов. После этой новости боевик язвительно шутил: «Да я за такие деньги сяду в „КамАЗ“ и поеду сдаваться». На следующий день после этого высказывания его убили. Это случилось в ночь на 10 июля на дороге у села Экажево в Ингушетии.

Эту новость Владимир Путин назвал «заслуженным возмездием» Фото: Архив "КП".

Боевики везли на „КамАЗе“ арсенал оружия и взрывчатки. Колонну из трёх легковушек и грузовика сопровождал сам Басаев. По данным ФСБ, в одну из машин удалось внедрить агента, который в нужный момент привел в действие взрывной механизм.

Снаряды из кузова разлетались на 150-200 метров. От взрыва грузовик разнесло в клочья, а легковушки превратились в груду опалённого металла. На месте силовики нашли лишь голову с опаленной бородой, подозрительно схожую с басаевской. Позже эксперты-криминалисты подтвердили это предположение. Шамиль Басаев и ещё 12 террористов убиты.

Сразу после ликвидации Рамзан Кадыров, на тот момент председатель правительства Чеченской Республики, заявил:

«Этого шайтана давно в Чечне никто не поддерживает. Будь моя воля, я бы его сам нашел. Кто его – Басаева – убил, тот самый счастливый человек! Жаль, что этот человек не я».

Кадыров сожалел о том, что сам не участвовал в операции, потому что именно Басаев стоял за убийством его отца. Многие политики тогда говорили: «С уничтожением этого символа кровавого террора закончилась целая эпоха».

* – внесен в список террористов и экстремистов.

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