Бедное животное несколько часов боролось за жизнь. Фото: МЧС Чечни

На окраине Грозного сотрудники МЧС вытащили из грязевого плена лошадь. Бедное животное несколько часов боролось за жизнь, но вязкая трясина не отпускала.

Неприятный инцидент произошёл накануне, 9 июля. Лошадь отбилась от хозяев и забрела в болотистую местность, где сразу увязла в липкой грязи по самую шею. Животное билось, рвалось, пыталось выкарабкаться самостоятельно, но трясина, как зыбучий песок, засасывала всё глубже и глубже. Любое движение только ухудшало положение. Когда силы почти иссякли, на помощь пришли спасатели.

Сотрудники МЧС России прибыли на место и стали разрабатывать безопасный план спасения. Сначала лошадь покормили сеном, дали попить воды, а после в ход пошли лопаты. Специалисты аккуратно, чтобы не травмировать животное, откопали ноги из грязевого плена. Потом лошадь обвязали прочными верёвками и вытянули на твёрдую землю.

Животное не пострадало. Фото: МЧС Чечни

Животное не пострадало. Ни царапинки, ни вывихов – только усталость от многочасовых попыток спастись самостоятельно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как в селении Урсдон Северной Осетии медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения. Косолапый забрался в огород к местным жителям и полакомился земляникой.

Животное вело себя мирно – никакой агрессии мишка не проявлял, но жителей населённого пункта напугал не на шутку.

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