Ставропольчанке грозит до 15 лет за убийство и расчленение мужа. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Ставропольскому краю

Кровавое действо развернулось 8 марта 2026 года. В маршрутке Новая Деревня – Невинномысск едут нарядные дамы и мужчины с цветами. В салон заходит женщина с явно несвежим видом и большими сумками. Она выходит на остановке недалеко от реки Кубань. А спустя месяц берег оглашает крик – подростки нашли в камышах пакет с останками человека.

Установить личность человека, чьи останки месяц пролежали в сумке оказалось не сложно. Молекулярно-генетическая экспертиза указала на жителя Новой Деревни. А дальше все оказалось просто: возникли вопросы, почему за месяц отсутствия мужа супруга не заявила в полицию о пропаже.

При виде сотрудников правоохранительных органов на своем пороге, женщина не стала разыгрывать неведение и сразу призналась: это она убила мужа. Оказалось, 8 марта они устроили «романтический ужин» дома и пили спиртное. Но праздничное настроение быстро улетучилось. Началась ссора, быстро переросшая в драку.

В ее руках оказался нож, которым она ударила супруга в спину, а затем с силой оттолкнула от себя. Фото: СУ СКР по СК

«Начался скандал. Я хватаю нож и за ним… “Я тебя сейчас точно убью”… я его тыкнула, толкнула – он упал и ударился о стол», – призналась женщина на допросе.

Испугавшись наказания, женщина начала заметать следы. Она вытащила тело супруга во двор и, вооружившись ножом и топором, расчленила. Фрагменты сложила в пакеты и привезла на побережье реки Кубань. Часть выбросила в воду, остальные – спрятала в безлюдных местах на берегу.

Чтобы избежать ответственности, она выволокла тело во двор. Уже там она взялась за нож и топор. Фото: СУ СКР по СК

«По ходатайству следователя СК России в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия она признала вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялась», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

56-летнюю женщину осудили по статье «Убийство».

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 9 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Отбывать наказание ставропольчанка будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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