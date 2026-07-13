Садулаев получил частичны разрыв боковой связки колена. Фото: «Real American Freestyle» (RAF)

Самый титулованный вольник из Дагестана пережил неудачный дебют. В субботу, 11 июля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев должен был впервые выступить на титульном поединке американской бойцовской лиги «Real American Freestyle» (RAF). Но выход борца получился не таким, как хотелось бы. Он уступил сопернику.

В поединке в столице Грузии Садулаев, которого иностранцы уважительно называют «Русский танк», встречался с давним соперником Кайлом Снайдером. Дагестанского спортсмена настраивали на знаковую победу: он бы стал первым русским победителем в лиге.

Абдулрашид Садулаев к своим 29 годам завоевал десятки медалей высшей пробы Фото: REUTERS

В начале поединка казалось, что пояс уже близко: Садулаев уверенно вел, пока в финале не получил травму. Победа осталась за американцем. Дагестанский «Танк» самостоятельно уйти с ковра не смог.

На подходе к скорой помощи за Садулаевым, которого вели под руки, выстроилась толпа фанатов. Позже он рассказал, что травма не такая серьезная, как предполагалось:

«Нормально, бывало и хуже. Частичный разрыв боковой связки. Сказали, месяц-полтора еще – и буду в строю».

После этого он еще раз обратился к фанатам с обещанием вернуться еще сильнее, чем раньше.

Болельщики провожают Садулаева после травмы. Видео: соцсети очевидцев

«Через подобное мы уже проходили не раз. Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки. Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов. Ваша поддержка бесценна», – поблагодарил Садулаев.

Напомним, кроме двух побед на Олимпиаде на счету Абдулрашида Садулаева шестикратное чемпионство мира по вольной борьбе. А весной 2026 года 29-летний спортсмен вернулся на чемпионат Европы и забрал пятую победу в весовой категории до 97 кг.

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