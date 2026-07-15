Одноклассники и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей

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Главная цель — простым и прикладным языком объяснить, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок.

В основе – серия из семи видео с участием экспертов Банка России, представителей финансовых институтов и бизнеса. Посмотреть выпуски можно в официальной группе Банка России в Одноклассниках. Среди спикеров — предприниматель Игорь Рыбаков, исполнительный директор общественной организации «Опора России» Андрей Шубин, заместитель Председателя Банка России Михаил Мамута, а также представители Корпорации МСП и краудфандинговых платформ.

Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, выйдет 15 июля. До конца августа в группе проекта в Одноклассниках также будут выходить материалы о краудфинансировании, маркетплейсах (в выпуске примет участие автор ОК Маргарита Дашкевич), Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск дополнит серия карточек с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.

Кроме образовательного контента, Одноклассники запустили программу для малого и среднего бизнеса, которая поможет компаниям быстрее освоить платформу и выстроить коммуникацию с аудиторией соцсети. Участники программы смогут получить персональное сопровождение команды ОК, рекомендации по развитию группы, помощь в создании контентной стратегии, доступ к обучающим материалам и участие в образовательных проектах платформы. Подробнее о программе можно прочитать здесь.