Поставили укол в кость: четырехмесячную девочку с затяжным приступом эпилепсии спас хирург в Дагестане

Хирург из Дагестана с помощью редкой методики спас жизнь четырехмесячному младенцу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хирург из Дагестана с помощью редкой методики спас жизнь четырехмесячному младенцу. Девочка поступила в реанимацию Каспийской ЦГБ с затяжным судорожным статусом, не поддающимся стандартной терапии. Врачи, как ни пытались, не могли установить внутривенный катетер. В этой ситуации счет шел на минуты.

Затяжной судорожный приступ (или эпилептический статус) – это неотложное неврологическое состояние, при котором судорожный припадок длится более пяти минут либо когда приступы повторяются один за другим так часто, что человек не успевает прийти в сознание в промежутках между ними.

В ситуации с четырехмесячным ребенком подобные приступы купировать еще сложнее. Даже опытные врачи не смогли установить внутривенный катетер – сосуды крошечной пациентки были недоступны.

Выход из ситуации нашел дежурный врач Омар Гасанов. Он предложил выполнить внутрикостный доступ, то есть ввести препараты в кость младенца. Как сообщают в минздраве Дагестана, такая процедура требует высокой подготовки и безупречного знания анатомии.

«Омар Гасанов выполнил установку внутрикостной иглы. Судорожный статус был купирован, установили внутривенный доступ и продолжили терапию», – рассказали в Каспийской ЦГБ.

Сейчас состоянию ребенка ничего не угрожает. Она вместе с мамой продолжает лечение в медучреждении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как в Пятигорске нейрохирурги избавили от сильной боли в лице 38-летнюю женщину. Пациентка страдала много лет, но в последние месяцы ей стало больно выполнять простые вещи: есть, умываться, разговаривать, просто дотрагиваться до лица.

Причиной такого состояния стал нейроваскулярный конфликт, когда расположенная рядом артерия «припаивается» к нерву, и ее пульсация вызывает интенсивную боль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Было больно даже умываться и есть: врачи в Пятигорске избавили женщину с редкой патологией от страданий

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru