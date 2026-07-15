Артист московского театра удивил жителей Северной Осетии песнями на осетинском языке. Столичные артисты театра клоунады «Микос» приехали во Владикавказ на фестиваль «Вахтангов. Путь домой».
Театр известен своими эксцентричными выступлениями и игрой на эмоциях зрителей. Вопреки представлению о том, что клоуны должны быть обязательно связаны с весельем, основная цель их спектаклей – вызывать большой диапазон эмоций у зрителей.
Во Владикавказ они приехали со спектаклем «Проходили мимо» в ретротрамвае. По сценарию четыре персонажа сидели на соседних сидениях со зрителями и вовлекали их в игру.
Впечатлить публику республики, которую называют культурной столицей Северного Кавказа, нелегко, но один из артистов все же смог. Внезапно белый кролик запел на осетинском.
Этот артист – Тотраз Циукаев, в 17 лет уехавший в Москву. Он 13 лет живет в столице, а по возвращении на родину решил сделать сюрприз для земляков.
Видео: Ossetia News
«Мы объездили практически всю страну, но с театром в Осетию приехали впервые. Я знаю, что здесь очень искушенная публика – к нам кто только не приезжал, культурная жизнь на очень высоком уровне. Очень хотелось подарить частичку своей души и сказать, как я люблю свой родной дом, в котором, к сожалению, редко выступаю», – рассказал Тотраз Циукаев в интервью изданию Ossetia News.
Третий театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» проходил в Северной Осетии с 6 по 12 июля. В этом году во Владикавказе показывали спектакли, уличные театры и концерты, а также приезжали группа «Отпетые мошенники» и певица Клава Кока.
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