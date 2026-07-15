Артист московского театра «Микос» спел на осетинском языке на спектакле в ретротрамвае. Фото: соцсети Тотраза Циукаева

Артист московского театра удивил жителей Северной Осетии песнями на осетинском языке. Столичные артисты театра клоунады «Микос» приехали во Владикавказ на фестиваль «Вахтангов. Путь домой».

Театр известен своими эксцентричными выступлениями и игрой на эмоциях зрителей. Вопреки представлению о том, что клоуны должны быть обязательно связаны с весельем, основная цель их спектаклей – вызывать большой диапазон эмоций у зрителей.

Во Владикавказ они приехали со спектаклем «Проходили мимо» в ретротрамвае. По сценарию четыре персонажа сидели на соседних сидениях со зрителями и вовлекали их в игру.

Впечатлить публику республики, которую называют культурной столицей Северного Кавказа, нелегко, но один из артистов все же смог. Внезапно белый кролик запел на осетинском.

Этот артист – Тотраз Циукаев, в 17 лет уехавший в Москву. Он 13 лет живет в столице, а по возвращении на родину решил сделать сюрприз для земляков.

Артист театра «Микос» спел на осетинском во Владикавказе Видео: Ossetia News

«Мы объездили практически всю страну, но с театром в Осетию приехали впервые. Я знаю, что здесь очень искушенная публика – к нам кто только не приезжал, культурная жизнь на очень высоком уровне. Очень хотелось подарить частичку своей души и сказать, как я люблю свой родной дом, в котором, к сожалению, редко выступаю», – рассказал Тотраз Циукаев в интервью изданию Ossetia News.

Третий театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» проходил в Северной Осетии с 6 по 12 июля. В этом году во Владикавказе показывали спектакли, уличные театры и концерты, а также приезжали группа «Отпетые мошенники» и певица Клава Кока.

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