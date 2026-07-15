В Северной Осетии опровергли слухи о лимите на бензин на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии опровергли информацию о введении в республике ограничения на покупку топлива на АЗС. В информационном поле региона набирала обороты новость о том, что на заправках вводят лимит на бензин. Якобы это нужно, чтобы создать резерв для служебного транспорта.

Ситуация с бензином в Северной Осетии

Специалисты ЦУР региона обратились к министерству ЖКХ, топлива и энергетики с вопросами о распространяемой информации.

«Никаких распоряжений о переводе автозаправочных станций в особый режим, отказе в заправке частных автомобилей или создании резерва топлива исключительно для служебного транспорта не издавалось», – говорится в сообщении ЦУР Северной Осетии.

Есть ли лимиты на бензин в Северной Осетии

В ведомстве заявили, что сотрудники министерства постоянно контролируют ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов.

«Поставки топлива в республику осуществляются ежедневно. На автозаправочных станциях фиксируются очереди, однако в настоящее время необходимости вводить дифференцированный режим отпуска топлива нет», – сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев.

Руководитель ведомства заявил, что министерство ежедневно проводят мониторинг цен на топливо и его наличия на АЗС. Кроме того, в республике проводят работу по обеспечению стабильных поставок и недопущению спекуляций на заправках.

Жителей Северной Осетии просят доверять только официальным источникам и не поддаваться панике. Местным советуют следить за актуальной информацией и не распространять фейки.

Тем временем минЖКХ регулярно сообщает о результатах мониторинга наличия топлива в республике. Каждые 2 часа специальный бот анализирует сообщения от участников чата и формирует краткую сводку по республике. По четным часам с 8 до 22 часов он указывает, где бензин есть, где его нет, а где придется выстоять в очереди.

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