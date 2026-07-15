Днем – гость на свадьбе, ночью – убийца: парень зарезал односельчанина из-за ссоры на празднике в Дагестане

В Дагестане драка гостей свадьбы переросла в убийство. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свадебные тосты сменились звуками сирены. Вместо танцев – кровь на асфальте. То, что должно было стать самым счастливым днём для молодожёнов из села Ашага-Стал Казмаляр, обернулось ночной трагедией. Двое гостей не поделили что-то за праздничным столом, а встретившись на окраине глубокой ночью, один из них выхватил нож.

Конфликт между 27-летним и 24-летним молодыми людьми разгорелся прямо посреди праздника. Его удалось замять, но ненадолго. Они условились встретиться этой же ночью.

По данным следствия, примерно в 00:30 на окраине Ашага-Стал Казмаляр мужчины встретились. Но культурного разговора у них не вышло. Старший товарищ напал на оппонента с ножом.

«27-летний местный житель нанес пять проникающих ножевых ранений 24-летнему односельчанину», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Дагестану.

На место происшествия выехали скорая помощь и полиция. Медики пытались спасти раненого, но он скончался в больнице. В отношении второго парня составили материалы по статье «Убийство».

«В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

Тем временем на Ставрополье расследуют дело об убийстве в селе Большая Джалга. Согласно материалам следствия, 23-летний местный житель зарезал мать девушки, которая ему понравился. На допросе он рассказал, что пошел на преступление, потому что женщина пыталась встать между ним и возлюбленной.

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