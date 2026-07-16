Носите сменку, помните о приличии: гидов Северной Осетии попросили не пускать туристов в откровенной одежде к святыням

Замминистра экономического развития Северной Осетии Тамерлан Хлоев призвал гидов напоминать туристам о правилах поведения на святых местах. Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии ужесточат контроль за соблюдением туристами правил в святых местах. В последнее время в республике участились случаи, когда гости подбирают наряд без учета устоев в осетинском обществе.

У местных жителей это вызывает недоумение, а иногда даже раздражение. Слишком открытая одежда в святых местах может восприниматься как глубокое неуважение к вере, истории и предкам народов, которые живут на этой земле. Чтобы избежать неприятных инцидентов, замминистра экономического развития республики Тамерлан Хлоев опубликовал обращение.

«Дорогие туристы. Приезжая в Северную Осетию, вы становитесь желанными гостями в нашем доме. Мы всегда рады поделиться с вами теплом наших гор, но ждем ответного уважения к нашим обычаям. Соблюдение правил посещения святых мест – это не формальность, а необходимость», – обратился замминистра.

Более того, добавил Хлоев, на пути следования туристических групп встречаются мужские святилища, в которых молятся путники и воины, а также аналогичные женские святилища. И посещать их людям противоположного пола не принято.

Туристам напоминают, что все эти святилища – не просто памятники древних народов. Эти места по сей день остаются живыми духовными центрами. Жители Осетии приходят в них, чтобы помолиться и почтить память своих предков.

Гостей республики попросили следить, чтобы при посещении святых мест их одежда была закрытой. Нужно прикрывать плечи, колени и зону декольте. Поэтому в местах памяти недопустимо надевать купальники, майки на бретелях и шорты. Даже в жаркую погоду туристов просят не носить прозрачные ткани.

Также на территории святынь недопустимо пить спиртное, курить, сквернословить и употреблять свинину. В таких местах не стоит допускать бурных проявлений чувств. Ответственность за соблюдение гостями республики этих правил возлагается в первую очередь на гидов:

«Ваша задача – не просто провести экскурсию, но и заранее проинформировать группы о правилах поведения. Вы обязаны уделить этому особое внимание перед выходом на маршрут», – сказал Хлоев.

Замминистра обратил внимание проводников на то, что они обязаны заранее предупредить участников группы о том, что маршрут следует через святые места. Кроме того, гиды должны заранее взять сменную одежду, прикрывающую плечи и колени на случай, если кто-то из группы все же наденет открытую одежду.

Необходимо следить, чтобы участники туристических групп не заходили за ограничители. Причем делать это нужно с умом: задача гида в том, чтобы туристы поняли глубокий смысл этих запретов на территории святынь.

«Мы аттестовываем гидов, с особым вниманием относимся к их компетенции в вопросах знания истории республики и ее святых мест, мы облагораживаем экотропы и развиваем туристические маршруты. Проводим рейды по выявлению гидов-нелегалов», – рассказал замминистра.

Власти пообещали ужесточить меры контроля за проведением экскурсий на территории республики. Внимание будут обращать не только на новых проводников, но и на аттестованных гидов и организаторов. Они будут следить за нарушениями порядка посещения святых мест и тех, кто не имеет запасных комплектов одежды.

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