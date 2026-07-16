Депутаты Ставрополья отказались от транспорта и сократили штат ради экономии

Многие депутаты краевой думы отказались от использования служебного транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае многие депутаты краевой думы отказались от использования служебного транспорта. Такую инициативу предложил губернатор Владимир Владимиров из-за возникшего дефицита топлива. Чиновники предложение поддержали, и теперь некоторый процент нагрузки на АЗС должен снизится.

«Считаю такой шаг проявлением ответственности и солидарности с земляками», – написал Владимиров в своих социальных сетях.

Также в думе региона с сегодняшнего дня сократится количество работающих на постоянной основе депутатов. Раньше из 50 народных избранников на постоянной основе (полный день, с зарплатой) работали 25 человек, теперь – 15. Остальные работают по совместительству и без зарплаты из бюджета.

Губернатор заверил, что все сэкономленные средства пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции и их семей, а также на решение задач развития Ставропольского края.

«Благодарю депутатский корпус за решения, которые являются примером внимательного отношения к сегодняшним вызовам и бережного подхода к использованию бюджетных средств».

Напомним, решение ограничить госслужащих в использовании служебного транспорта Владимир Владимиров принял на заседании оперативного штаба по снабжению региона топливом. Теперь чиновники могут ездить на служебных автомобилях только в пределах краевой столицы, а любые выезды за город проводятся по согласованию с губернатором.

Эти рекомендации направили в муниципальные администрации, краевую думу и местные советы депутатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничения для чиновников, закупки для служб и аграриев, импортное топливо: губернатор Ставрополья дал поручения по ситуации с бензином

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru