Вечером – невеста, утром – вдова: жениха зарезали в первую брачную ночь в Дагестане – подозреваемый в СИЗО

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве жениха. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Свадьба в дагестанском селе Ашага-Стал гуляла до вечера. Шамиль* и Самира* только что стали мужем и женой. Невеста сияла в белом платье, жених не сводил с нее глаз. А когда праздник затих и молодые наконец остались вдвоем, раздался телефонный звонок. Шамиль вышел на улицу – и больше не вернулся.

По предварительной информации, конфликт Шамиля с 27-летним земляком завязался еще во время свадьбы. Но оппоненты разошлись. А вечером, когда все гости разошлись, жениху позвонили и потребовали приехать на разговор.

На этот раз выбрали безлюдное место – на окраине села в 200 метрах от автомобильной дороги. Неизвестно, о чем говорили молодые люди, но словами проблему решить не получилось. Мужчины сцепились в драке.

Согласно материалам дела, тогда-то знакомый Шамиля и достал нож. Он ударил парня девять раз по разным частям тела. Скорая успела доставить жениха в больницу, но спасти его не удалось. Причиной смерти назвали три проникающие колото-резаные раны.

Утром из невесты Самира сразу проснулась вдовой. Белоснежное платье сменила траурная одежда. Вместо свадебного кортежа – похоронная процессия.

Причины убийства называют разные. Местные утверждают, что это были разборки из-за денег. Мол, жених был должен немалую сумму, а убийца рассчитывал, что в день свадьбы-то у него точно будут деньги.

А согласно данным предварительного расследования МВД, конфликт случился на фоне перепалки во время свадьбы, и вечером мужчины хотели выяснить, кто все же прав.

Так или иначе, в отношении 27-летнего подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». По решению Сулейман-Стальского районного суда ему избрали меру пресечения.

«Суд, изучив изложенные в материале обстоятельства, выслушав мнение сторон, пришел к выводу, что имеются достаточные основания для удовлетворения ходатайства следствия», – говорится в сообщении Верховного суда Дагестана.

Подозреваемый отправится в СИЗО на два месяца, до 13 сентября 2026 года. Постановление в законную силу не вступило, его могут обжаловать в вышестоящей инстанции.

*Имена героев изменены

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