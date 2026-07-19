После атаки БПЛА в Ставрополе начался пожар в промзоне Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 19 июля в Ставропольском крае отразили атаку вражеских беспилотников. Возгорания произошли на севере Ставрополя и в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа.

Что случилось под Ставрополем 13 июля 2026 года

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в промзоне хутора Вязники наблюдается два возгорания. На место выехали пожарные и сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, погибших и пострадавших.

Последствия пожара в промзоне на севере Ставрополя

Также атаке подверглась промзона на севере Ставрополя возле границы со Шпаковским округом. Сообщается, что зафиксировано возгорание в месте, далеком от жилой застройки. Предварительно, погибших и пострадавших нет, угрозы жилым домам не предвидится.

«Мы на связи с главой Ставрополя Иваном Ивановичем Ульянченко. Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу», – сообщил губернатор Ставрополья.

Позже стало известно, что на промышленных объектах из-за пожаров детонируют опасные материалы. Несмотря на то, что в Ставрополе слышны взрывы, опасности для населения нет, заявил Владимир Владимиров. В качестве меры предосторожности людей, живущих недалеко от промзоны в Вязниках, эвакуировали в безопасное место.

Последствия пожара на предприятии в хуторе Вязники

Ставропольцам напоминают, что обломки сбитых БПЛА могут быть опасны. К ним не стоит приближаться. В случае обнаружения необходимо сообщить по номеру 112. Также глава Ставрополья напомнил, что на территории региона запрещена публикация кадров пролетов БПЛА, работы ПВО а также последствий падения.

Режим беспилотной опасности на Ставрополье ввели в 2:26. Предупреждение об угрозе отменили под утро, в 4:39 часов.

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