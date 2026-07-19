На месте работают пожарные и другие экстренные службы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После атаки БПЛА на Ставрополье детонируют опасные материалы. В ночь на 19 июля вражеские беспилотники атаковали промзоны в хуторе Вязники и на севере Ставрополя. До краевой столицы доходят звуки взрывов.

Промзоны находятся на достаточном расстоянии от жилых домов, поэтому угрозы жизни и здоровью местных жителей нет, сообщает губернатор Ставрополья. Тем не менее сообщается о мерах предосторожности: в Вязниках людей из домов, которые находятся недалеко от промзоны, эвакуировали. Власти говорят, что их разместили в безопасном месте.

«На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием», – сообщил Владимир Владимиров.

Напомним, на севере Ставрополя зафиксировано одно возгорание, в хуторе Вязники Шпаковского округа – два. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные и другие экстренные службы, губернатор Ставрополья остается на связи с главой Ставрополя Иваном Ульянченко.

Жителей Ставрополя просят сохранять спокойствие и помнить, что на территории края запрещено публиковать кадры пролетов БПЛА, последствий их падения, а также работы ПВО.

В случае обнаружения обломков БПЛА к ним нельзя приближаться. Необходимо срочно сообщить об этом по номеру 112.